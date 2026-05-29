Plusieurs fermetures nocturnes de l'A5 prévues au mois de juin

Durant le mois de juin, plusieurs fermetures nocturnes d’autoroutes sont prévues. L’A5 sera interdite sera à la circulation du 2 au 5 juin entre les jonctions de Boudry et Neuchâtel-Serrières de 22h à 5h du matin pour des inspections, nous apprend un communiqué de L’Office fédéral des routes (OFROU) ce vendredi.

D’autres fermetures nocturnes de l’A5 sont prévues entre les jonctions Neuchâtel-Maladière et Cornaux, du 1er juin au 4 juillet. Dans le cadre de travaux de revêtement cette fois-ci, la circulation sera interdite de 22h à 5h du matin.

Les nuits du 1er au 12 juin, l’autoroute sera fermée entre les jonctions Neuchâtel-Maladière et Marin, chaussée direction Bienne. Les nuits du 15 au 25 juin, ce seront les jonctions Marin et Thielle, direction Bienne, qui seront fermées. Et celles du 29 juin au 4 juillet, les jonctions fermées seront celle entre Thielle et Cornaux, à nouveau direction Bienne.

Toutes ces fermetures seront hors weekend et susceptibles d’être reportées en cas de mauvaises conditions météorologiques. Les automobilistes sont priés d’emprunter les déviations mises en place sur le réseau secondaire. /comm-rle