Le food truck de Cow Fusion s’installera au port de Saint-Blaise

La Commune de Laténa a fait son choix. C’est le food truck de Cow Fusion qui s’installera dès le mois de juin et jusqu’en octobre au port de Saint-Blaise, nous indique un communiqué ce vendredi. L’enseigne sera ouverte de 11h à 20h la semaine et de 10h à 22h le week-end. Cependant, les horaires détaillés ne sont pas encore annoncés.

Les autorités avaient lancé un appel à candidatures en avril dernier. Treize dossiers ont été déposés. L’enseigne Cow Fusion est d’ores et déjà présente à deux endroits en ville de Neuchâtel avec ses tartares. Auparavant, c’est La Paillotte qui assurait le ravitaillement au Port de Saint-Blaise, avant que la Commune ne décide de remettre l’emplacement au concours. /comm-sbm-rle