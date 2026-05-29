Le Locle s’écrie « OLLÉ » !

Les Loclois sont invités à imaginer l’avenir du centre-ville. Les autorités communales l’annoncent vendredi matin dans un communiqué. La démarche est baptisée « OLLÉ », pour « Oui, le Locle évolue ».

Cette consultation prend la forme d’un dialogue, le matin du 20 juin, à l’occasion du Marché de printemps. La population est encouragée à se rendre sur le stand de OLLÉ. Là, il sera possible de poser des questions, de donner son avis et d’interagir avec des élus de la Ville. Auparavant, des consultations auront lieu les 12 et 13 juin avec les représentants des associations et des commerces. Enfin, un atelier est prévu le 20 août avec le Conseil général, avant la restitution publique agendée au 24 septembre.





Des mandats d’étude parallèles

Toutes ces démarches doivent alimenter le cahier des charges des mandats d’étude parallèles qui s’ouvrent à l’automne. L’idée est de repenser le centre-ville de manière conviviale, dans la perspective de la mise en place du contournement du Locle, qui vise à alléger le centre d’une bonne partie de son trafic automobile. La démarche doit aboutir à une exposition des projets, dont le projet lauréat, à l’automne 2028.

La mise en service du tunnel de contournement du Locle est prévue pour 2033. /jhi