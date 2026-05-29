Fête fédérale de lutte : la candidature neuchâteloise présente son dispositif

La population pourra également découvrir le nouveau site internet et les prochaines étapes qui rythmeront l’année 2026 dès ce week-end. Le point d’orgue sera une torée neuchâteloise prévue le 3 octobre sur le site de la fête.

Dans son communiqué, le comité de candidature rappelle que « le canton de Neuchâtel a eu le privilège d’accueillir en 1908 la première Fête fédérale jamais organisée en Suisse romande, sur les bords du lac, devant l’église Notre-Dame à Neuchâtel. En 1972, c’est à La Chaux-de-Fonds que s’est déroulée la dernière Fête fédérale de lutte suisse en terre neuchâteloise. »

Le dossier de candidature neuchâtelois sera étudié en mars 2027 par les délégués de l’Association fédérale de lutte suisse, qui devront directement se prononcer. /comm-lgn