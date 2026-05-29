Fête fédérale de lutte : la candidature neuchâteloise présente son dispositif

Le comité de candidature neuchâteloise à l’organisation de la Fête fédérale de lutte suisse 2031 a dévoilé ce vendredi le plan du site. La Plaine d'Areuse sera utilisée en long et en large pour la manifestation, si le projet est validé par l’Association fédérale de lutte suisse en mars 2027.
Le potentiel site pour la Fête de lutte suisse 2031 sur la Plaine d'Areuse se dévoile. Le comité de l’association de la candidature neuchâteloise a fait un point sur le projet ce vendredi. À l’occasion de la 107e Fête neuchâteloise prévue ce week-end à La Brévine, le comité a souhaité communiquer le plan des lieux, entre le vignoble et le lac. La zone s’étendra sur toute la Plaine autour de l’aérodrome de Colombier et jusqu’à la plage de Boudry. La manifestation en elle-même se tiendra dans les champs et prairies à côté de la piste d’aviation, alors qu’un camping et des espaces pour camping-cars seront prévus à l’ouest jusqu’à la plage de Boudry et à l’est sur le terrain à proximité du Bas-des-Allées.
La population pourra également découvrir le nouveau site internet et les prochaines étapes qui rythmeront l’année 2026 dès ce week-end. Le point d’orgue sera une torée neuchâteloise prévue le 3 octobre sur le site de la fête.
Dans son communiqué, le comité de candidature rappelle que « le canton de Neuchâtel a eu le privilège d’accueillir en 1908 la première Fête fédérale jamais organisée en Suisse romande, sur les bords du lac, devant l’église Notre-Dame à Neuchâtel. En 1972, c’est à La Chaux-de-Fonds que s’est déroulée la dernière Fête fédérale de lutte suisse en terre neuchâteloise. »
Le dossier de candidature neuchâtelois sera étudié en mars 2027 par les délégués de l’Association fédérale de lutte suisse, qui devront directement se prononcer. /comm-lgn