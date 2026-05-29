En route pour Berne : Fabien Fivaz

Le nucléaire : « Un mauvais investissement »

L’initiative sur la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse, approuvée en mars par le Conseil des Etats, et son contre-projet, sera une nouvelle fois discutée pour lever les divergences. Fabien Fivaz relève que le débat est intéressant puisque le peuple s’est prononcé contre la construction de nouvelles centrales, mais, « un groupe plutôt lié aux milieux économiques a lancé une initiative populaire. (…) On débat aujourd’hui d’un contre-projet qui retire cette interdiction de la loi. » Un argument souvent avancé en faveur du texte est que les centrales nucléaires deviendront avec le temps propres. Mais on n’y est pas encore, relève Fabien Fivaz. De plus, poursuit-il, selon certaines études, l’énergie nucléaire est deux à quatre fois plus chère que celle qui sort d’un panneau solaire. « Aujourd’hui, ce serait un mauvais investissement de la part de l’Etat, de la part des entreprises privées de construire une nouvelle centrale plutôt que d’investir dans le renouvelable. »

La session d’été des Chambres fédérales s’ouvre lundi. Elle se tient jusqu’au 19 juin. /sma