A Lignières, la Société de développement va changer de visages

Le comité actuel a annoncé sa démission en bloc, lors de l’assemblée générale, le 7 mai dernier. D’ici la fin de l’année, il faudra donc renouveler l’équipe qui s’occupe de nombreuses manifestations villageoises.
Avec un peu plus de 1'000 habitants, le village de Lignières est le théâtre de nombreuses manifestations. Hormis la célèbre désalpe, organisée par l’association dédiée, la plupart des autres événements sont le fruit de la Société de développement de Lignières. Son comité, composé de sept personnes, a annoncé sa démission en bloc pour la fin de l’année. L’actuelle présidente, Audrey Stoppa, part avec le sentiment du travail accompli.
Audrey Stoppa : « Le prochain comité n’aura pas de peine à organiser tout ça. »
Les nombreux rendez-vous ont toutefois commencé à peser sur les épaules d’Audrey Stoppa. Présidente de la Société de développement depuis 2018, elle a décidé de passer la main. Etant à l’origine de la venue de plusieurs autres membres du comité, cela explique le départ commun des sept membres.
« Un nouveau comité aura peut-être de nouvelles idées. »
Lors de l’annonce de la démission commune, un membre de la société a déjà fait part de son intérêt pour reprendre le flambeau. Avec un financement assuré par des subventions communales, ainsi que les cotisations des membres, Audrey Stoppa n’est pas inquiète pour l’avenir des différents événements. Les comptes 2025 de la société sont positifs, laissant la possibilité aux intéressés de se faire connaître. /bla