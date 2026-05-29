A Lignières, la Société de développement va changer de visages

Avec un peu plus de 1'000 habitants, le village de Lignières est le théâtre de nombreuses manifestations. Hormis la célèbre désalpe, organisée par l’association dédiée, la plupart des autres événements sont le fruit de la Société de développement de Lignières. Son comité, composé de sept personnes, a annoncé sa démission en bloc pour la fin de l’année. L’actuelle présidente, Audrey Stoppa, part avec le sentiment du travail accompli.