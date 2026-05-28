L'hôtel du Chasseron rouvre le 1er juillet

Les Neuchâtelois peuvent lacer leurs chaussures de rando : les communes de la région, Armasuisse ...
L'hôtel du Chasseron rouvre le 1er juillet

Les Neuchâtelois peuvent lacer leurs chaussures de rando : les communes de la région, Armasuisse et le futur tenancier présentent ce jeudi matin les détails de l’accord qui permettra à l’établissement de rouvrir début juillet.

L'heure de la réouverture sonnera bientôt pour l'hôtel-restaurant du Chasseron. L'heure de la réouverture sonnera bientôt pour l'hôtel-restaurant du Chasseron.

L’hôtel-restaurant du Chasseron rouvre ses portes le 1er juillet. Fermé depuis fin septembre après le départ du précédent exploitant, l’établissement du Balcon du Jura vaudois s’apprête à revivre après plusieurs mois d’incertitude.

Les communes de Bullet et de Sainte-Croix étaient parvenues, l’automne dernier, à trouver une solution de principe avec l'Office fédéral de l'armement Armasuisse, propriétaire des murs, pour permettre une réouverture rapide du site, fréquenté par de nombreux Neuchâtelois. L’accord prévoyait notamment une solution transitoire par les communes avant une reprise plus durable du bâtiment.

Selon les informations communiquées à RTN à l’époque, les autorités avaient toujours affiché leur volonté de limiter au maximum la durée de fermeture de l’hôtel-restaurant, considéré comme un moteur touristique important pour toute la région.

Une conférence de presse se tient ce jeudi matin au sommet en présence de représentants d'Armasuisse, des municipalités de Bullet et Sainte-Croix ainsi que du futur tenancier de l’établissement. Les détails liés à l’exploitation et au projet de relance devraient être dévoilés à cette occasion. /aju


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