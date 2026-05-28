Brigandage à la Coop du Locle : trois personnes arrêtées

Une employée de la Coop du Locle a été menacée jeudi matin lors d’un brigandage survenu avant l’ouverture du commerce. Trois personnes ont été interpellées quelques heures plus tard et une partie importante du butin a été retrouvée.

Deux hommes se sont introduits dans le magasin peu avant 6 heures, vraisemblablement en profitant des livraisons matinales, selon un communiqué transmis jeudi par la Police neuchâteloise. À l’intérieur, ils ont menacé l’unique employée présente, chargée d’ouvrir le commerce.

Sous la contrainte, la collaboratrice a dû ouvrir un coffre-fort. Les auteurs se sont emparés de plusieurs dizaines de milliers de francs avant de prendre la fuite. L’employée n’a pas été blessée physiquement, mais elle a été fortement choquée.

La police a immédiatement déployé un important dispositif au Locle et dans la zone frontalière, avec l’appui de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Deux suspects ont rapidement été arrêtés par des gendarmes à la sortie d’un immeuble. Une importante somme d’argent a été découverte lors de cette intervention.

Un appartement soupçonné d’avoir hébergé les auteurs a ensuite été investi par le groupe d’intervention Cougar de la Police neuchâteloise. Cette opération a permis l’interpellation d’une troisième personne. Il s’agit de deux ressortissants belges âgés de 22 et 26 ans, sans statut de séjour en Suisse, ainsi que d’une Française de 23 ans domiciliée dans les Montagnes neuchâteloises.

Les enquêteurs ont pu récupérer une part importante du butin et réunir plusieurs éléments en lien avec le brigandage. La procureure de service a ouvert une instruction pénale. Les trois personnes interpellées se trouvent actuellement en garde à vue.

Plusieurs unités ont été mobilisées durant l’intervention, notamment des patrouilles de gendarmerie, le groupe d’intervention Cougar, l’unité canine, la police judiciaire ainsi que le Care Team chargé de la prise en charge de la victime. /comm-aju