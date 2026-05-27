Un nouvel exercice dans le noir à La Chaux-de-Fonds

« La dynamique positive engagée ces dernières années » continue de porter ses fruits. C’est ce qu’explique le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, ce mardi, à l’heure de présenter les comptes 2025. Ils sont bénéficiaires à hauteur de 1,2 million de francs, alors que le budget prévoyait un excédent de charges de l’ordre de 6,2 millions. C’est la deuxième année consécutive que les chiffres sont noirs dans la Métropole horlogère.

Ce résultat positif s’explique par la rigueur et les impôts. L’exécutif communal met en avant une gestion stricte des charges. Par exemple, « les dépenses de personnel sont inférieures au budget de 491'000 francs ». Une économie obtenue malgré le maintien des progressions salariales, de la compensation intégrale de l’inflation et de la qualité des prestations.

Les recettes fiscales, en particulier celles des entreprises « ont largement dépassé les attentes, avec une hausse de plus de 11 millions de francs ». Le Conseil communal reste toutefois prudent dans la mesure où « cette évolution repose sur des éléments exceptionnels ».

Les charges qui ne sont pas du ressort de la Commune « suscitent la préoccupation, à l’image de la facture sociale qui augmente de 2,4 millions de francs pour atteindre 20 millions, soit près de 7% des dépenses totales ».

Le Conseil général se penchera sur ces comptes 2025 bénéficiaires lors de sa séance du 17 juin. /cwi