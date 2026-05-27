Retour au nid pour l’aigle de La Chaux-de-Fonds

L’aigle a retrouvé son nid ce mercredi après-midi. L’imposant oiseau qui trône au sommet du numéro 73 de l’avenue Léopold-Robert, l’immeuble Eberhard & Co. à La Chaux-de-Fonds, avait été mis à mal par la grêle en 2021.

Il a fallu dans un premier temps trouver l’entreprise capable de le soigner. La solution se trouvait en France, dans la Sarthe. C’est l’ornemaniste Dylan Olignon et son équipe de l’entreprise « La Zinguerie d’art » qui s’en sont occupé. Plus qu’à une restauration, c’est à une reconstitution complète de l’animal qu’ils ont procédé. Ils ont refaçonné et assemblé les 73 éléments qui le composent, ce qui a représenté pratiquement 550 heures d'efforts.

Un travail hors du commun reconnait Dylan Olignon, qui est venu assister au retour de l’aigle.