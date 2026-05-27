Retour au nid pour l’aigle de La Chaux-de-Fonds

Il veille à nouveau sur son tronçon de Pod. Cinq ans après avoir subi les attaques de la grêle ...
Retour au nid pour l’aigle de La Chaux-de-Fonds

Il veille à nouveau sur son tronçon de Pod. Cinq ans après avoir subi les attaques de la grêle, l’aigle monumental en zinc a retrouvé son perchoir sur le toit proche de la gare.

80 kilos de zinc, 3,10 mètres d'envergure, l'aigle du Pod est de retour. 80 kilos de zinc, 3,10 mètres d'envergure, l'aigle du Pod est de retour.

L’aigle a retrouvé son nid ce mercredi après-midi. L’imposant oiseau qui trône au sommet du numéro 73 de l’avenue Léopold-Robert, l’immeuble Eberhard & Co. à La Chaux-de-Fonds, avait été mis à mal par la grêle en 2021.

Il a fallu dans un premier temps trouver l’entreprise capable de le soigner. La solution se trouvait en France, dans la Sarthe. C’est l’ornemaniste Dylan Olignon et son équipe de l’entreprise « La Zinguerie d’art » qui s’en sont occupé. Plus qu’à une restauration, c’est à une reconstitution complète de l’animal qu’ils ont procédé. Ils ont refaçonné et assemblé les 73 éléments qui le composent, ce qui a représenté pratiquement 550 heures d'efforts.

Un travail hors du commun reconnait Dylan Olignon, qui est venu assister au retour de l’aigle.

Dylan Olignon : « On laisse un peu de nous-mêmes quand on passe tellement de temps sur une pièce à l’atelier. »

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Aujourd’hui, l’emblématique aigle de 80 kg et d’une envergure de 3,10 mètres a retrouvé son toit. Et il tiendra tête aux éléments qui essayeront de le déstabiliser, assure Dylan Olignon.

« On a eu la chance de pouvoir examiner l’ancien et de voir où étaient les points de faiblesse. »

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S’il a fallu patienter 5 ans pour revoir l’animal déployer ses ailes au-dessous de La Chaux-de-Fonds, c’est parce qu’il était nécessaire de déterminer qui payerait la facture. L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et la gérance Métropole, propriétaire de l’immeuble, ont finalement trouvé un terrain d’entente.

Dominique de Reynier, responsable de la gérance Métropole : « On a eu d’intenses négociations avec l’ECAP. »

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La facture finale, qui comprend la reconstruction et la manutention, s’élève à environ 80'000 francs. L’ECAP en a pris environ la moitié à sa charge, calcule Dominique de Reynier. /cwi


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