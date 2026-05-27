Le Clos-de-Serrières devient la place Monique Laederach

« Un cadre plus accueillant, convivial et adapté aux enjeux actuels de durabilité et de mobilité », détaille le communiqué de presse, paru ce mercredi 27 juin. La transformation de la place du Clos-de-Serrières, anciennement très minérale, permet « de favoriser les rencontres, le lien social et la qualité de vie dans le quartier », selon Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge du développement territorial. Le réaménagement méritait bien un changement de nom. La place sera donc rebaptisée du nom de Monique Laederach, en mémoire de l’écrivaine, traductrice et poétesse suisse ayant passé son enfance à Serrières.





Des femmes dans l'espace public

La démarche s’inscrit dans la volonté des autorités communales de mieux valoriser les figures féminines dans l’espace public, à l’image de l’espace Tilo-Frey, inauguré en 2018, en lieu et place de l’ancien espace Louis-Agassiz.

« Au regard de l’œuvre de Monique Laederach, de son engagement en faveur de l’écriture féminine et de la place accordée à la condition des femmes dans ses textes, le choix de donner son nom à cette place fait particulièrement écho à la démarche menée par la Ville », souligne Julie Courcier Delafontaine, conseillère communale en charge de la culture et de la cohésion sociale.

L’inauguration sera marquée par le vernissage de l’œuvre « Correspondance » de l’artiste Camille Mermet, lauréate du pourcent culturel pour ce chantier. Par ailleurs, la galerie du Griffon, en collaboration avec la Bibliothèque publique universitaire de Neuchâtel et la Compagnie des autres d’Alexandre Caldara proposera une semaine thématique autour de l’œuvre de Monique Laederach. /comm-bla