Incendie au Locle : plusieurs habitants relogés

Un appartement en flamme mardi après-midi au Locle. Un incendie s’est déclaré vers 15h dans un logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de la rue du Marais. Il a provoqué un important dégagement de fumée. Aucune personne n’a été blessée, précise ce mercredi la Police neuchâteloise dans un communiqué. Incommodée par les fumées, l’occupante du logement a été transportée à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour un contrôle médical. Une partie des habitants de l’habitation a dû être relogée pour la nuit.

Treize pompiers du SISMN, le Service d’incendie et de secours des montagnes neuchâteloises, ont été mobilisés avec quatre véhicules d’intervention. Le feu a pu être rapidement maîtrisé. L’inspectorat de l’ECAP s’est également rendu sur place.

La rue du Marais est restée fermée à la circulation durant l’intervention, entre 15h et 19h environ, entraînant d’importants bouchons en ville.

La Police neuchâteloise annonce avoir ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes du sinistre. Les spécialistes du commissariat forensique ont été sollicités et une instruction a été ouverte sous la conduite du Ministère public neuchâtelois. /comm-jpp