Fermeture de route entre Noiraigue et le tunnel de la Clusette

La route entre Noiraigue et le tunnel de la Clusette fera l’objet d’importants travaux, pour le renouvellement de la couche de roulement et l’élargissement d’un trottoir, du 1er juin au 10 juillet. La fermeture complète de la route sera nécessaire entre le 3 juillet à 20h et le 6 juillet à 5h.

Dans un communiqué, paru ce mercredi, le Service des ponts et chaussées précise que le secteur n’a plus bénéficié d’entretien lourd depuis plus de 20 ans. Avec un trafic journalier de 6'000 véhicules par jour, le revêtement est dans un état de dégradation avancé.





Circulation en bidirectionnel

Durant toute la durée du chantier, excepté le week-end de fermeture complète, la circulation s’effectuera en bidirectionnel sur deux voies. A la suite de ces travaux, la pose et le câblage des panneaux photovoltaïques de part et d’autre du tunnel se poursuivra dès le 13 juillet, pour une durée d’environ six semaines.

Enfin, une passerelle piétonne sera réalisée au-dessus de la H10. Des travaux de construction des fondations se dérouleront cet automne. La passerelle, elle, devrait être installée au début du printemps 2027. /comm-bla