« Ça part en live » avec Tafta

25 ans et toujours la même énergie ! Tafta est revenu sur un quart de siècle de musique, de concerts et de souvenirs dans « La Matinale ». Depuis 2001, le groupe enchaîne les refrains qui restent en tête, de « Mon étoile » à « Souviens-toi », jusqu’aux titres plus récents comme « J’avance », « Les petits riens » ou « Pas assez ». Entre deux anecdotes, Marc, Damien et Wally ont surtout confirmé une chose : malgré les années, l’envie de créer et de monter sur scène est intacte. « On voulait durer aussi longtemps, mais il faut faire preuve de résilience pour y arriver », ont-ils confié avec le sourire, avant d’évoquer l’évolution du groupe, des débuts plus instinctifs à une identité aujourd’hui pleinement assumée.

Mais cet anniversaire ne se fête pas autour d’un gâteau : Tafta célèbre ses 25 ans en live, là où le groupe a toujours pris une dimension particulière. Et justement, le public aura droit à une triple dose ce week-end avec trois dates dans la région : l’Avenches Open Air le vendredi 29 mai 2026, le Dritchino Open Air Festival le samedi 30 mai 2026 dans le Jura, et l’AR Mood Festival le dimanche 31 mai 2026 à Fleurier. Une tournée anniversaire pensée comme un mélange entre nostalgie, nouveautés et communion avec le public.

Tafta nous a également offert une petite surprise en live dans « La Matinale », avec un medley acoustique de leurs plus grands succès, un moment hors du temps.