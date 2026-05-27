« Ça part en live » avec Tafta

25 ans et toujours la même énergie ! Tafta est revenu sur un quart de siècle de musique, de concerts et de souvenirs dans « La Matinale ». Depuis 2001, le groupe enchaîne les refrains qui restent en tête, de « Mon étoile » à « Souviens-toi », jusqu’aux titres plus récents comme « J’avance », « Les petits riens » ou « Pas assez ». Entre deux anecdotes, Marc, Damien et Wally ont surtout confirmé une chose : malgré les années, l’envie de créer et de monter sur scène est intacte. « On voulait durer aussi longtemps, mais il faut faire preuve de résilience pour y arriver », ont-ils confié avec le sourire, avant d’évoquer l’évolution du groupe, des débuts plus instinctifs à une identité aujourd’hui pleinement assumée.
Mais cet anniversaire ne se fête pas autour d’un gâteau : Tafta célèbre ses 25 ans en live, là où le groupe a toujours pris une dimension particulière. Et justement, le public aura droit à une triple dose ce week-end avec trois dates dans la région : l’Avenches Open Air le vendredi 29 mai 2026, le Dritchino Open Air Festival le samedi 30 mai 2026 dans le Jura, et l’AR Mood Festival le dimanche 31 mai 2026 à Fleurier. Une tournée anniversaire pensée comme un mélange entre nostalgie, nouveautés et communion avec le public.
Tafta nous a également offert une petite surprise en live dans « La Matinale », avec un medley acoustique de leurs plus grands succès, un moment hors du temps.
Après 25 ans de carrière, des centaines de concerts et une bonne dose de souvenirs, Tafta prouve qu’il a encore largement de quoi faire vibrer les scènes romandes, et n’a pas prévu de baisser le volume. /rde