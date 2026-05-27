« C’est l’année pour l’équipe de Suisse »

Ce sera la Suède pour la Suisse en quart de finale du Championnat du monde de hockey sur glace à Zurich. Les joueurs de Jan Cadieux ont battu la Finlande mardi 4-2. Ils n’ont perdu aucun match depuis le début de la compétition et terminent premiers de leur groupe. Les Suisses affrontent la Suède en quart de finale.

Vincent Costet, qui est à Zurich pour suivre cette compétition, relève que l’équipe de Suisse dégage une belle impression. « Il y a eu de grands moments avec notamment le hat-trick de Roman Josi, trois buts magnifiques en moins de cinq minutes. » Notre collègue relève aussi la présence des joueurs de NHL. Des renforts qu'il qualifie de fantastiques. À côté de Josi, Vincent Costet mentionne aussi Janis Moser « qui a fait d’énormes progrès en NHL et qui est devenu l’un des meilleurs défenseurs du monde ». Il sent aussi la grande confiance de l’équipe de Suisse après ce premier tour et avant de défier la Suède. Une équipe qui, sur le papier, « est un mélange de jeunesse talentueuse et d’expérience avec beaucoup de joueurs de NHL, même s’il s’agit moins de joueurs de premier plan pour les Suédois que pour les Suisses en Amérique du Nord. »