« C’est l’année pour l’équipe de Suisse »

Les joueurs de Jan Cadieux ont bouclé la phase préliminaire du Championnat du monde de hockey sur glace par une septième victoire en autant de matches. Elle a battu mardi soir la Finlande 4-2 et affronte jeudi la Suède en quart de finale. Vincent Costet, notre envoyé spécial à Zurich, estime que l’équipe de Suisse peut remporter le tournoi.
Ce sera la Suède pour la Suisse en quart de finale du Championnat du monde de hockey sur glace à Zurich. Les joueurs de Jan Cadieux ont battu la Finlande mardi 4-2. Ils n’ont perdu aucun match depuis le début de la compétition et terminent premiers de leur groupe. Les Suisses affrontent la Suède en quart de finale.
Vincent Costet, qui est à Zurich pour suivre cette compétition, relève que l’équipe de Suisse dégage une belle impression. « Il y a eu de grands moments avec notamment le hat-trick de Roman Josi, trois buts magnifiques en moins de cinq minutes. » Notre collègue relève aussi la présence des joueurs de NHL. Des renforts qu'il qualifie de fantastiques. À côté de Josi, Vincent Costet mentionne aussi Janis Moser « qui a fait d’énormes progrès en NHL et qui est devenu l’un des meilleurs défenseurs du monde ». Il sent aussi la grande confiance de l’équipe de Suisse après ce premier tour et avant de défier la Suède. Une équipe qui, sur le papier, « est un mélange de jeunesse talentueuse et d’expérience avec beaucoup de joueurs de NHL, même s’il s’agit moins de joueurs de premier plan pour les Suédois que pour les Suisses en Amérique du Nord. »
Entretien complet avec Vincent Costet :
« C’est la génération dorée »
Aller chercher le titre cette année, pour Vincent Costet c’est possible. « Tout le monde le dit, c’est l’année, c’est la génération dorée. » Il relève que pratiquement toutes les stars de NHL de l’équipe de Suisse sont là, ou presque, à part ceux qui sont blessés, comme Kevin Fiala. « Il faut en profiter parce qu’ils ne seront peut-être pas là l’année prochaine. »
Vincent Costet estime que si la Suisse bat la Suède jeudi, la confiance de l’équipe va encore se renforcer. Le coup d’envoi du match sera donné à 20h20 à Zurich. Les autres quarts de finale opposeront la Finlande et la Tchéquie également à Zurich. À Fribourg, le Canada retrouvera les États-Unis et la Norvège défiera la Lettonie. /sma