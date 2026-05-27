Avec Toms Andersons, le HCC est un peu au Championnat du monde

Le capitaine du HC La Chaux-de-Fonds porte le maillot de la Lettonie au Championnat du monde ...
Avec Toms Andersons, le HCC est un peu au Championnat du monde

Le capitaine du HC La Chaux-de-Fonds porte le maillot de la Lettonie au Championnat du monde de hockey sur glace. Et comme l’équipe de Suisse, il sera au rendez-vous des quarts de finale.

Le capitaine du HC La Chaux-de-Fonds porte le maillot de la Lettonie au Championnat du monde de hockey sur glace.  (Photo : Albin Tissier) Le capitaine du HC La Chaux-de-Fonds porte le maillot de la Lettonie au Championnat du monde de hockey sur glace.  (Photo : Albin Tissier)

Toms Andersons ramène un peu de HCC au Championnat du monde de hockey sur glace. Le capitaine du HC La Chaux-de-Fonds disputera, jeudi face à la Norvège les quarts de finale du tournoi. Pour le joueur des Mélèzes, peu importe la formation qu'il affrontera, son équipe a sa chance : « On s’en fiche de l’adversaire, c’est un match à élimination directe, tout peut arriver. On est prêts. »

Arriver à ce stade de la compétition c’est une première depuis la fameuse épopée Laitonne de 2023. Ils avaient remporté la médaille de bronze. Vont-ils pouvoir réitérer cet exploit ? La réponse de Toms Andersons : « Je ne sais pas, on y va pas à pas. On est une équipe avec une bonne alchimie. Je crois vraiment en nous. »

Toms Andersons : « On verra bien, on prend match après match. »

Ecouter le son

Pour rallier les quarts la Lettonie remporté quatre de ses six premières rencontres. La dernière en date, mardi face à la Hongrie. Un succès 8-1 auquel le capitaine chaux-de-fonnier a participé en inscrivant un but, son premier du tournoi. Toms Andersons vit cela comme une délivrance. « C’est une sorte de soulagement. Jusqu’ici, j’ai eu des opportunités mais je n’arrivais pas à les mettre au fond. »

Avec ses 32 ans, le Letton a licence suisse apporte une certaine expérience à sa jeune formation. Malgré tout, sa différence d’âge avec certaines des jeunes gâchettes baltes se creuse. « Je suis probablement l’attaquant le plus vieux ici. Alors ça va vraiment vite. »

« Je me sens pas vieux mais bon… Je profite de chaque moment ici. »

Ecouter le son

La Lettonie affrontera la Norvège, jeudi à 20h20 pour une place dans le dernier carré du Championnat du monde de hockey sur glace. Le vainqueur de ce duel retrouvera le gagnant de la rencontre entre la Suisse et la Suède en demies. /vco-yca


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