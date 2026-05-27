Avec Toms Andersons, le HCC est un peu au Championnat du monde

Toms Andersons ramène un peu de HCC au Championnat du monde de hockey sur glace. Le capitaine du HC La Chaux-de-Fonds disputera, jeudi face à la Norvège les quarts de finale du tournoi. Pour le joueur des Mélèzes, peu importe la formation qu'il affrontera, son équipe a sa chance : « On s’en fiche de l’adversaire, c’est un match à élimination directe, tout peut arriver. On est prêts. »

Arriver à ce stade de la compétition c’est une première depuis la fameuse épopée Laitonne de 2023. Ils avaient remporté la médaille de bronze. Vont-ils pouvoir réitérer cet exploit ? La réponse de Toms Andersons : « Je ne sais pas, on y va pas à pas. On est une équipe avec une bonne alchimie. Je crois vraiment en nous. »