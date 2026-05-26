La Ville de Neuchâtel questionne la jeunesse

La Ville de Neuchâtel souhaite entendre la voix des jeunes. Elle a lancé la semaine dernière un sondage en ligne destiné aux 12-25 ans. Le but sera ensuite de trouver, avec eux, des solutions aux problématiques soulevées. Mais la jeunesse neuchâteloise est-elle vraiment intéressée par ce genre de démarche ? « Deux jours après le lancement de la campagne, on est déjà à près de 300 réponses. Quand on estime que 700 réponses, c’est déjà considéré comme un résultat pertinent, je n’ai pas trop de crainte », explique Julie Courcier Delafontaine, conseillère communale en charge de la cohésion sociale.