La Ville de Neuchâtel questionne la jeunesse

Un sondage en ligne destiné aux 12-25 ans est ouvert jusqu’au 17 juin. Dix ans après la dernière démarche similaire, la Ville souhaite redéfinir les lignes de sa politique jeunesse, main dans la main avec les principaux intéressés.
La Ville de Neuchâtel souhaite entendre la voix des jeunes. Elle a lancé la semaine dernière un sondage en ligne destiné aux 12-25 ans. Le but sera ensuite de trouver, avec eux, des solutions aux problématiques soulevées. Mais la jeunesse neuchâteloise est-elle vraiment intéressée par ce genre de démarche ? « Deux jours après le lancement de la campagne, on est déjà à près de 300 réponses. Quand on estime que 700 réponses, c’est déjà considéré comme un résultat pertinent, je n’ai pas trop de crainte », explique Julie Courcier Delafontaine, conseillère communale en charge de la cohésion sociale.
Julie Courcier Delafontaine : « Il y a une véritable envie de participer à la vie de la collectivité. »
Avec ce sondage, les autorités pourront cibler au mieux les besoins et les préoccupations de la jeunesse neuchâteloise. Dans un second temps, une fois les données analysées par des sociologues de l’Université de Neuchâtel, des ateliers participatifs seront organisés durant le second semestre 2026 afin de travailler sur les axes identifiés.
« Il y a une véritable envie de la jeunesse de participer à la vie de la collectivité. »
Parmi les thématiques abordées dans ce sondage figure celle des loisirs. Nous sommes donc allés à la rencontre de jeunes Neuchâtelois pour savoir comment ils occupaient leur temps libre.
Notre micro-trottoir :
Le sondage est ouvert jusqu’au 17 juin. Il est à retrouver ici. /yca