Boudry : 1'055 signatures validées pour une baisse d'impôts

L’initiative « Pour une réduction de l’impôt direct communal sur le revenu et la fortune des ...
Boudry : 1'055 signatures validées pour une baisse d'impôts

L’initiative « Pour une réduction de l’impôt direct communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques », déposée le 4 mai à Boudry, a vu 1'055 signatures validées.

L’initiative « Pour une réduction de l’impôt direct communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques », valide 1'055 signatures. L’initiative « Pour une réduction de l’impôt direct communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques », valide 1'055 signatures.

Plus du double du minimum requis pour l’initiative sur la réduction de l’impôt communal. Le comité boudrysan pour une fiscalité communale attractive nous indique ce mardi avoir reçu 1'151 signatures, dont 1'055 validées pour l’initiative « Pour une réduction de l’impôt direct communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques ». Déposée le 4 mai, elle reçoit donc plus du double du minimum requis de 480 signatures avant l’échéance fixée le 28 mai. Le Conseil communal de Boudry devra donc transmettre l’initiative suivie d’un rapport, au Conseil général boudrysan, dans les six prochains mois. /comm-rle


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