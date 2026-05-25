Une conservatrice pour moderniser le musée du Landeron

Cela fait 20 ans que Lyla Vaucher-de-la-Croix déambule dans le Musée de l’Hôtel de Ville du Landeron. D’abord comme bénévole – convaincue de s’y engager après la cérémonie communale en l’honneur des jeunes devenus majeurs, célébrée dans la Salle de la Justice – et désormais comme conservatrice. Pour la première fois de son existence, le musée a ouvert ce poste au mois de février, grâce à la contribution plus généreuse de la Commune et de la Société de développement du Landeron.

Avec le Conseil de fondation, Lyla Vaucher-de-la-Croix songe à des manières de rendre les salles « plus vivantes et accessibles », elles qui ont conservé leurs arrangements d’origine depuis l’ouverture au public en 1980.





Se rapprocher du public

En ce mois de mai, le musée accueille ainsi des stations sportives au milieu des œuvres dans le cadre du duel intercommunal lancé par la Coop, tandis que pour Halloween, des animations aborderont nos peurs collectives. Cet automne encore, le musée « ira à la rencontre des publics qui ne peuvent plus venir », continue Lyla Vaucher-de-la-Croix, en présentant notamment des œuvres aux résidents des homes de Cressier et du Landeron.

La nouvelle conservatrice imagine aussi repenser les accrochages pour mettre en valeur la vie quotidienne de nos ancêtres, au-delà des grandes batailles.