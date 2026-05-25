Dessiner le Chasseral pour mieux le ressentir

Avec son projet « Dessin nomade », Delia Meyer mêle marche, nature et dessin dans des ateliers accessibles à tous, même à celles et ceux qui pensent être nuls avec un crayon. Pour l’artiste, dessiner est un moyen de « se laisser contacter » par le vivant. Sur les hauteurs du Chasseral, qu’elle connaît bien et arpente régulièrement, la guide proposait des exercices ludiques et sensoriels pour ouvrir la quinzaine de participants à d’autres perceptions : dessiner sans regarder sa feuille, s’attarder sur une plante, ressentir les lumières, les ombres ou la profondeur d’un paysage. Une expérience contemplative qui invite surtout à ralentir et à porter un regard plus sensible sur la nature qui nous entoure. /rme