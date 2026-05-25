Dessiner le Chasseral pour mieux le ressentir

À l’occasion de la Fête de la Nature, une promenade dessinée était proposée lundi sur la crête du Chasseral par le Parc et l’Hôtel Chasseral. Guidés par Delia Meyer, les participants étaient invités à ralentir, observer et surtout entrer en relation avec le paysage.
Avec son projet « Dessin nomade », Delia Meyer mêle marche, nature et dessin dans des ateliers accessibles à tous, même à celles et ceux qui pensent être nuls avec un crayon. Pour l’artiste, dessiner est un moyen de « se laisser contacter » par le vivant. Sur les hauteurs du Chasseral, qu’elle connaît bien et arpente régulièrement, la guide proposait des exercices ludiques et sensoriels pour ouvrir la quinzaine de participants à d’autres perceptions : dessiner sans regarder sa feuille, s’attarder sur une plante, ressentir les lumières, les ombres ou la profondeur d’un paysage. Une expérience contemplative qui invite surtout à ralentir et à porter un regard plus sensible sur la nature qui nous entoure. /rme