Collision sur le pont de Valangin : une conductrice blessée

Un accident s’est produit dimanche matin vers 10h15 sur le viaduc en direction de La Chaux-de-Fonds ...
Collision sur le pont de Valangin : une conductrice blessée

Un accident s’est produit dimanche matin vers 10h15 sur le viaduc en direction de La Chaux-de-Fonds. L’autoroute est restée fermée plusieurs heures pour les besoins de l’intervention.

La Police neuchâteloise est intervenue dimanche sur le pont de Valangin à la suite d'un accident. (Photo d'illustration) La Police neuchâteloise est intervenue dimanche sur le pont de Valangin à la suite d'un accident. (Photo d'illustration)

Accident sur le pont de Valangin. Un véhicule en a percuté un autre vers 10h15 dimanche sur la bretelle d’entrée d’autoroute qui mène à La Chaux-de-Fonds. Une conductrice a été blessée et transportée à l’hôpital. La Police neuchâteloise a fermé le tronçon à la circulation durant plusieurs heures pour les besoins de l’intervention. /comm-sbm


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