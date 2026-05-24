Collision sur le pont de Valangin : une conductrice blessée

Accident sur le pont de Valangin. Un véhicule en a percuté un autre vers 10h15 dimanche sur la bretelle d’entrée d’autoroute qui mène à La Chaux-de-Fonds. Une conductrice a été blessée et transportée à l’hôpital. La Police neuchâteloise a fermé le tronçon à la circulation durant plusieurs heures pour les besoins de l’intervention. /comm-sbm