Des activités à foison dans les musées neuchâtelois

Le Musée international d’horlogerie a rouvert ses portes le 10 avril, après presque six mois de travaux. Ce chantier visait à augmenter l’étanchéité de la toiture, à refaire le hall d’entrée, ainsi que le système de ventilation et à créer une liaison souterraine par ascenseur avec le Musée d’histoire voisin.

Aujourd’hui, tout n’est pas encore terminé, mais les travaux les plus bruyants sont derrière et l’expérience des visiteurs n’est pas trop chamboulée, selon Régis Huguenin, qui se réjouit d’avoir retrouvé une fréquentation digne de celle qui prévalait avant la fermeture.