Des activités à foison dans les musées neuchâtelois

À l’occasion de la Nuit et du Jour des musées, 16 institutions proposent de nombreuses animations gratuites samedi et dimanche, comme la construction d’un pendule au Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Assembler les rouages d’une pendule ou mener l’enquête sur une œuvre d’art volée. Les musées neuchâtelois proposent toute une palette d’activités gratuites samedi et dimanche à l’occasion de la Nuit et du Jour des musées. Seize institutions prennent part à l’événement dans le canton. Au Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds par exemple, les visiteurs pourront assister à des démonstrations d’automates tels que le « Turc buvant du café sur son tapis volant » ou « l’oiseau chanteur ». Les visiteurs pourront aussi mettre la main à la pâte en assemblant les rouages d’une pendule et en construisant une pile électrique, indique Régis Huguenin, conservateur du MIH. Ces animations sont prévues dès 17h et jusqu’à minuit le samedi et entre 10h et 17h le dimanche.
Régis Huguenin : « Vous êtes encadrés par les médiateurs du MIH pour comprendre comment les rouages se mettent en place et dans quel ordre. »
Pour Régis Huguenin, il est important pour le MIH de prendre part à la Nuit et au Jour des musées. « C’est s’intégrer à la communauté des musées. […] C’est mettre en avant ces musées de manière fédérée, ce qui donne une force de frappe en communication beaucoup plus importante que ce qu’on peut faire seul », dit-il. L’événement attire aussi un public différent que d’habitude, selon le conservateur du MIH, notamment grâce aux activités gratuites.
« C’est vraiment l’occasion de toucher un public qui vient moins régulièrement au musée.
Le Musée international d’horlogerie a rouvert ses portes le 10 avril, après presque six mois de travaux. Ce chantier visait à augmenter l’étanchéité de la toiture, à refaire le hall d’entrée, ainsi que le système de ventilation et à créer une liaison souterraine par ascenseur avec le Musée d’histoire voisin.
Aujourd’hui, tout n’est pas encore terminé, mais les travaux les plus bruyants sont derrière et l’expérience des visiteurs n’est pas trop chamboulée, selon Régis Huguenin, qui se réjouit d’avoir retrouvé une fréquentation digne de celle qui prévalait avant la fermeture.
« On a dû retirer les objets des vitrines qui sont suspendues au plafond […], mais on a repositionné les objets sur d’autres vitrines sur le sol, donc il n’y a pas beaucoup moins d’objets à voir. »
Le parc des musées est lui aussi en chantier actuellement. Les visiteurs sont invités à se conformer au cheminement balisé pour accéder au MIH. /sbm