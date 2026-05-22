Une grange détruite par les flammes à Gampelen

L’incendie s’est produit jeudi soir. Il n’a pas fait de blessé, mais le bâtiment a entièrement ...
Une grange détruite par les flammes à Gampelen

L’incendie s’est produit jeudi soir. Il n’a pas fait de blessé, mais le bâtiment a entièrement brûlé.

Une grange a été entièrement détruite par les flammes à Gampelen jeudi soir. (Photo: Police bernoise) Une grange a été entièrement détruite par les flammes à Gampelen jeudi soir. (Photo: Police bernoise)

Impressionnant incendie jeudi soir à Gampelen. Une grange a été entièrement détruite par les flammes. Aucune personne et aucun animal n’a été blessé. Le feu a pris dans un bâtiment du Tannenhof pour « des raisons qui restent à déterminer », selon le communiqué de la Police bernoise. Une enquête a été ouverte pour tenter d’y voir plus clair sur les causes du sinistre. L’alerte a été donnée peu après 22 heures. Les pompiers ont mis quatre heures à éteindre le brasier. Les habitants d'un immeuble voisin ont été évacués par précaution, mais ont pu regagner leur logement. /comm-sbm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:17

Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 11:50

Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 11:04

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:58

Articles les plus lus

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:13

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:58

Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 11:04

Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 11:50

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:13

Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:55

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:58

Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 11:04

« En boîte » : Coopsol

« En boîte » : Coopsol

Région    Actualisé le 21.05.2026 - 18:30

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:13

Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:55

Mise à l’enquête pour les Mélèzes

Mise à l’enquête pour les Mélèzes

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:13