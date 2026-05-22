Une grange détruite par les flammes à Gampelen

Impressionnant incendie jeudi soir à Gampelen. Une grange a été entièrement détruite par les flammes. Aucune personne et aucun animal n’a été blessé. Le feu a pris dans un bâtiment du Tannenhof pour « des raisons qui restent à déterminer », selon le communiqué de la Police bernoise. Une enquête a été ouverte pour tenter d’y voir plus clair sur les causes du sinistre. L’alerte a été donnée peu après 22 heures. Les pompiers ont mis quatre heures à éteindre le brasier. Les habitants d'un immeuble voisin ont été évacués par précaution, mais ont pu regagner leur logement. /comm-sbm