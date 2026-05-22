Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

La météo s’annonce estivale ces prochains jours dans la région. Pour pouvoir profiter des plages ...
Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

La météo s’annonce estivale ces prochains jours dans la région. Pour pouvoir profiter des plages en toute sécurité, le Canton de Neuchâtel rappelle les précautions à prendre en cas d’apparition de l’algue bleue, aussi bien pour les humains que pour les animaux.

Voici des cyanobactéries qui peuvent se trouver dans le lac de Neuchâtel (Photo d'archives : SCAV) Voici des cyanobactéries qui peuvent se trouver dans le lac de Neuchâtel (Photo d'archives : SCAV)

La chaleur revient dans la région et avec elle, l’envie d’aller piquer une tête dans le lac. Attention aux cyanobactéries qui pourraient faire leur apparition à la surface de l’eau en raison de la hausse des températures. L'État de Neuchâtel rappelle ce vendredi quelques précautions à prendre pour se baigner en toute sécurité, que ce soit pour les humains ou les animaux. 

Si vous observez des amas flottants à la surface, il faut éviter d’avaler l’eau. Autres précautions : bien se doucher après la baignade, ne pas faire trempette dans les zones recouvertes d’un tapis d’algues et surveiller que les enfants ne mettent pas en bouche des galets de la plage par exemple.

Les risques pour les animaux domestiques sont plus élevés. L'ingestion de cyanobactéries peut leur être mortelle. Le Canton recommande de ne pas les laisser se baigner ou s’abreuver. /comm-sma


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