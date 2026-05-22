Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Depuis jeudi, les gendarmes de la Police neuchâteloise ont endossé la nouvelle tenue commune ...
Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Depuis jeudi, les gendarmes de la Police neuchâteloise ont endossé la nouvelle tenue commune aux polices latines.

L'uniforme nouveau conserve la teinte bleue caractéristique. (Photo : Police neuchâteloise). L'uniforme nouveau conserve la teinte bleue caractéristique. (Photo : Police neuchâteloise).

Un nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise. Depuis jeudi, les gendarmes revêtent la toute nouvelle tenue suisse KEP, pour « Concept d'uniforme de police ». L’État de Neuchâtel l’annonce vendredi matin dans un communiqué. En 2024, la Police neuchâteloise a signé avec les polices cantonales de Fribourg, Genève, Jura, Vaud, Valais et Tessin une convention qui vise à ce qu’à terme, la majorité des corps de police du pays adoptent un seul et même uniforme. Chaque corps conserve toutefois sa propre identité visuelle, grâce à des badges et autres écussons. Les agents de sécurité publique du canton de Neuchâtel viennent eux aussi de se doter d’un nouvel uniforme. /comm-jhi


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