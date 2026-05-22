Un nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise. Depuis jeudi, les gendarmes revêtent la toute nouvelle tenue suisse KEP, pour « Concept d'uniforme de police ». L’État de Neuchâtel l’annonce vendredi matin dans un communiqué. En 2024, la Police neuchâteloise a signé avec les polices cantonales de Fribourg, Genève, Jura, Vaud, Valais et Tessin une convention qui vise à ce qu’à terme, la majorité des corps de police du pays adoptent un seul et même uniforme. Chaque corps conserve toutefois sa propre identité visuelle, grâce à des badges et autres écussons. Les agents de sécurité publique du canton de Neuchâtel viennent eux aussi de se doter d’un nouvel uniforme. /comm-jhi
Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise
Depuis jeudi, les gendarmes de la Police neuchâteloise ont endossé la nouvelle tenue commune ...
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