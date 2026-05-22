Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Avis de recherche : La Chaux-de-Fonds doit trouver un nouveau chef pour son Service de la communication. Dans un communiqué, la Ville informe que le responsable actuel, Christophe Mirabile, poursuivra son parcours professionnel à l’étranger dès 2027. « Afin d’assurer une transition harmonieuse, l’actuel chef du Service de la communica tion poursuivra son activité jusqu’à la fin de l’année 2026 », précise le Conseil communal. Christophe Mirabile était entré en fonction en 2022.

Le poste sera mis au concours prochainement. Cette transition intervient dans une année particulière pour la Ville, qui se retrouve sans responsable de la communication pour devenir la première Capitale culturelle suisse. Outre ce projet, la Ville indique également que « la personne retenue pilotera notamment la refonte du site internet communal et contribuera activement à la visibilité et au rayonnement de La Chaux-de-Fonds ». /comm-bla