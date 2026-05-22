« Le monde en cause » : l’épidémie d’Ebola inquiète

L’Organisation mondiale de la santé a relevé cette semaine son niveau d’alerte. Près de 600 ...
« Le monde en cause » : l’épidémie d’Ebola inquiète

L’Organisation mondiale de la santé a relevé cette semaine son niveau d’alerte. Près de 600 cas suspects sont annoncés en République démocratique du Congo et en Ouganda.

Le nombre de contaminations va continuer à augmenter ces prochaines semaines, selon l'OMS. (Photo : AP Photo/Moses Sawasawa). Le nombre de contaminations va continuer à augmenter ces prochaines semaines, selon l'OMS. (Photo : AP Photo/Moses Sawasawa).

Une nouvelle épidémie d’Ebola sévit en Afrique. La République démocratique du Congo et l’Ouganda sont touchés avec 139 décès qui pourraient être liés à la maladie et près de 600 cas suspects. Depuis mardi, l’Organisation mondiale de la santé considère cet épisode comme une urgence sanitaire de portée internationale. Il s’agit du deuxième niveau le plus élevé après l’urgence pandémique. L’épidémie actuelle a probablement démarré il y a plusieurs mois selon l’OMS. Les détails d’Alexandre Rossé :

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