Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

La Fête de Mai élargit sa palette d’activités. La 43e édition de la manifestation se tiendra ce samedi 30 mai à La Chaux-de-Fonds, nous indique un communiqué ce vendredi. Parmi les animations « incontournables » proposées, tel que les concerts, le marché aux puces ou encore le défilé de seconde main, le public aura l’occasion de découvrir plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci figurent la présence du Musée des beaux-arts, la Bande de rôles ou encore l'association Vivre La Chaux-de-Fonds, ainsi que le retour du « troc aux plantons », accompagné de ses conseils de jardinage. /comm-rle.