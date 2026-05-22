Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Samedi 30 mai se tiendra la 43e édition de la Fête de Mai à La Chaux-de-Fonds. Au programme ...
Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Samedi 30 mai se tiendra la 43e édition de la Fête de Mai à La Chaux-de-Fonds. Au programme, plusieurs nouveautés, dont le retour du « troc aux plantons ».

La 43e édition de la Fête de Mai se tiendra ce samedi 30 mai à La Chaux-de-fonds (Photo: Ville de La Chaux-de-Fonds) La 43e édition de la Fête de Mai se tiendra ce samedi 30 mai à La Chaux-de-fonds (Photo: Ville de La Chaux-de-Fonds)

La Fête de Mai élargit sa palette d’activités. La 43e édition de la manifestation se tiendra ce samedi 30 mai à La Chaux-de-Fonds, nous indique un communiqué ce vendredi. Parmi les animations « incontournables » proposées, tel que les concerts, le marché aux puces ou encore le défilé de seconde main, le public aura l’occasion de découvrir plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci figurent la présence du Musée des beaux-arts, la Bande de rôles ou encore l'association Vivre La Chaux-de-Fonds, ainsi que le retour du « troc aux plantons », accompagné de ses conseils de jardinage. /comm-rle.


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:17

Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 11:50

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:58

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:13

Articles les plus lus

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:13

Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:55

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:58

Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 11:04

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Victoire neuchâteloise à « Ma thèse en 180 secondes »

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:13

Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:55

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:58

Mise à l’enquête pour les Mélèzes

Mise à l’enquête pour les Mélèzes

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:13

Un nouvel espace pour les jeunes entrepreneurs

Un nouvel espace pour les jeunes entrepreneurs

Région    Actualisé le 21.05.2026 - 14:14

« En boîte » : Coopsol

« En boîte » : Coopsol

Région    Actualisé le 21.05.2026 - 18:30

Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Le responsable communication de La Chaux-de-Fonds démissionne

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:55

Mise à l’enquête pour les Mélèzes

Mise à l’enquête pour les Mélèzes

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:13