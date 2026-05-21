Un nouvel espace pour les jeunes entrepreneurs

Pour aider les petites structures à se lancer, la Ville de Neuchâtel ouvre un lieu commercial ...
Un nouvel espace pour les jeunes entrepreneurs

Pour aider les petites structures à se lancer, la Ville de Neuchâtel ouvre un lieu commercial mutualisé à la rue du Coq-d’Inde. Il accueillera pour une durée éphémère, dès le 15 juin, des acteurs qui souhaitent se lancer sans devoir supporter seuls les risques d’un bail à long terme.

Les Echoppes vont accueillir à tour de rôle et pour une durée limitée des jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer. (Photo: Ville de Neuchâtel) Les Echoppes vont accueillir à tour de rôle et pour une durée limitée des jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer. (Photo: Ville de Neuchâtel)

Soutenir les entrepreneurs qui se lancent et dynamiser le centre-ville. La Ville de Neuchâtel ouvre dès le 15 juin les Échoppes du Coq-d’Inde, un espace commerçant mutualisé situé à la rue du Coq-d’Inde 8. Il s’agit d’offrir aux petites structures, à tour de rôle et pour une durée limitée de quatre à douze mois, un lieu pour commencer leurs activités sans devoir supporter seules les risques d’un bail à long terme. Les loyers commerciaux souvent élevés peuvent décourager le développement de petites entreprises locales, qu’il s’agisse d’artisanat, de création ou d’autres commerces susceptibles de participer à l’animation et au dynamisme du centre-ville. Avec cette offre, la Ville de Neuchâtel joue un rôle de facilitateur en proposant des loyers légèrement inférieurs au prix du marché. Au-delà de leur fonction marchande, les Échoppes du Coq-d’Inde, doivent aussi encourager la consommation de proximité et valoriser le savoir-faire régional. /comm-sma



 

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