L’intelligence artificielle s’invite dans les fraudes téléphoniques

Pour le moment, il est encore possible de repérer les voix générées par IA sans outil informatique, estime le responsable de la brigade : « On peut en principe détecter que c’est une IA dans ses interactions avec nous, parce que ses réactions à nos émotions ne seront pas forcément adaptées ».





« Avec de bons réflexes, on peut éviter d’être victime »

L’utilisation de l’IA va probablement s’accentuer dans le domaine des escroqueries. On peut notamment déjà citer les cas de fraudes en ligne se servant de deepfake (technique basée sur l’intelligence artificielle permettant de créer des trucages photos ou vidéos ultraréalistes), par exemple pour détourner des visages de personnalités. Concernant l'usage de l'IA par téléphone ce n’est pas certain qu'elle augmente, estime Steven Bill : « Sans doute que les auteurs ont encore assez de succès, sans devoir exploiter ces outils. »