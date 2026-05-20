Un site pour signaler le harcèlement de rue

« Le harcèlement n’a pas sa place dans l’espace public ! » C’est par ces mots que Céline Vara, la Conseillère d’État en charge de la sécurité, de la digitalisation et de la culture du canton de Neuchâtel a affirmé ce mercredi une position ferme face à la problématique du harcèlement de rue. Pour mieux lutter contre ces actes souvent banalisés, les autorités cantonales, en collaboration avec la Police neuchâteloise, ont lancé une plateforme permettant de les signaler 24 heures sur 24. Cette application a été présentée mercredi. Elle est accessible via la page d’accueil du portail Guichet unique depuis mardi soir, aussi bien depuis un téléphone portable qu’un ordinateur. Sans formalités préalables, toute personne, résidente ou de passage dans le canton, pourra donc dénoncer des abus dans l’espace public, tels que des remarques insistantes, des interpellations, des comportements intrusifs ou des attitudes à connotation sexiste ou intimidante. « Le harcèlement est difficile à définir, c’est pour cela que le formulaire permet de rendre compte de toutes sortes d’abus », explique Céline Vara. Cet outil s’inscrit dans le prolongement du sondage « Mon canton, ma sécurité », lancé en août 2025, qui a mis en évidence les préoccupations de la population face aux persécutions dans l’espace public. Jusqu’ici Neuchâtel n’avait que très peu de données sur l’ampleur de cette problématique. Grâce à cette plateforme, la police y verra plus clair.