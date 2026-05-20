Un ouvrier légèrement blessé au Col des Roches

La Police neuchâteloise lance un appel à témoins pour retrouver un automobiliste qui s’est ...
Un ouvrier légèrement blessé au Col des Roches

La Police neuchâteloise lance un appel à témoins pour retrouver un automobiliste qui s’est engagé sur une zone de chantier sans respecter les consignes de sécurité. Il a légèrement blessé un ouvrier et s’est enfui.

La Police neuchâteloise recherche un automobiliste au comportement dangereux qui a blessé légèrement un ouvrier mardi au Col des Roches. (photo : archives) La Police neuchâteloise recherche un automobiliste au comportement dangereux qui a blessé légèrement un ouvrier mardi au Col des Roches. (photo : archives)

Appel à témoins après une mise en danger d’un ouvrier sur un chantier au Col des Roches au Locle. La Police neuchâteloise communique ce mercredi rechercher un automobiliste. Ce dernier roulait en direction de la France et a traversé mardi vers 9h15 une zone de chantier sans respecter l’ordre d’arrêt donné par un agent de sécurité du trafic. Le conducteur a remonté la file de véhicules immobilisés avant de s’engager dans la zone de travaux. Un ouvrier a alors tenté d’intercepter le véhicule et a chuté afin d’éviter une collision. Il a été légèrement blessé. L’automobiliste a alors poursuivi sa route sans s’arrêter ni porter assistance à la personne blessée.

La Police neuchâteloise lance un appel à témoins. L’automobiliste recherché serait un homme âge d’environ 70 ans qui portait des lunettes de soleil et un béret. Il circulait au volant d’un véhicule de couleur foncée, immatriculé dans le canton de Neuchâtel, précise le communiqué des forces de l’ordre. Les personnes susceptibles de fournir des informations sont priées de contacter la police au 032 889 90 00. /comm-jpp 


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