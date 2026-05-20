Un ouvrier légèrement blessé au Col des Roches

Appel à témoins après une mise en danger d’un ouvrier sur un chantier au Col des Roches au Locle. La Police neuchâteloise communique ce mercredi rechercher un automobiliste. Ce dernier roulait en direction de la France et a traversé mardi vers 9h15 une zone de chantier sans respecter l’ordre d’arrêt donné par un agent de sécurité du trafic. Le conducteur a remonté la file de véhicules immobilisés avant de s’engager dans la zone de travaux. Un ouvrier a alors tenté d’intercepter le véhicule et a chuté afin d’éviter une collision. Il a été légèrement blessé. L’automobiliste a alors poursuivi sa route sans s’arrêter ni porter assistance à la personne blessée.

La Police neuchâteloise lance un appel à témoins. L’automobiliste recherché serait un homme âge d’environ 70 ans qui portait des lunettes de soleil et un béret. Il circulait au volant d’un véhicule de couleur foncée, immatriculé dans le canton de Neuchâtel, précise le communiqué des forces de l’ordre. Les personnes susceptibles de fournir des informations sont priées de contacter la police au 032 889 90 00. /comm-jpp