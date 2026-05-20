Romain Dubois à la présidence du Grand Conseil

« Je resterai le Romain Dubois que j’étais avant »

Romain Dubois est très actif, il prend souvent la parole en plénum. Lors de la prochaine année, il va aller essentiellement traiter l’ordre du jour et diriger les débats. En souriant, il a indiqué mercredi qu’il espérait ne pas avoir été porté à cette présidence pour le museler. Plus sérieusement, il voit cette année « comme une pause politique après plusieurs années de présidence d’un parti où on est vraiment au front dans l’arène politique. »

Romain Dubois va garder ses valeurs socialistes durant cette année même s’il veut être le président de tous les Neuchâtelois. « Je resterai le Romain Dubois que j’étais avant et je pense que c’est ça la richesse de notre démocratie. Ce n’est pas que tous les présidents soient les mêmes, dans le même moule. » /sma