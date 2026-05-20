Romain Dubois à la présidence du Grand Conseil

Il a été élu mardi premier citoyen du canton de Neuchâtel. Il succède au vert Emile Blant. Le socialiste se réjouit d’aller à la rencontre de la population. Même s’il va représenter l’entier de la population neuchâteloise, il va continuer à défendre ses valeurs tout au long de cette année.
Changement de présidence au Grand Conseil neuchâtelois. Romain Dubois est le nouveau premier citoyen du canton. Il a prêté serment mardi avant d’être fêté en ville de Neuchâtel. Le socialiste succède au vert Emile Blant. Romain Dubois vient de quitter la présidence du parti cantonal. C’était il y a dix jours. Il reprend une fonction à laquelle il va devoir consacrer aussi beaucoup de temps. Romain Dubois la voit « comme l’huile dans les rouages de la démocratie », comme il l’a expliqué mercredi dans La Matinale. « Le but est de faire fonctionner notre parlement, avec le gouvernement, pour que l’on puisse au mieux rédiger, adopter des lois, prendre des décisions importantes pour les Neuchâteloises et les Neuchâtelois. » À côté de cette phase assez protocolaire, Romain Dubois se réjouit d’aller à la rencontre de la population et « d’échanger avec des personnes avec lesquelles on n’échange pas forcément d’habitude. » Le socialiste souhaite aussi rendre le Grand Conseil accessible à la population, comme l’ont fait d’autres présidents avant lui. « Ce Grand Conseil est le vôtre, venez si vous voulez le visiter, venez rencontrer le président du Grand Conseil, invitez-le. ».
« Je resterai le Romain Dubois que j’étais avant »
Romain Dubois est très actif, il prend souvent la parole en plénum. Lors de la prochaine année, il va aller essentiellement traiter l’ordre du jour et diriger les débats. En souriant, il a indiqué mercredi qu’il espérait ne pas avoir été porté à cette présidence pour le museler. Plus sérieusement, il voit cette année « comme une pause politique après plusieurs années de présidence d’un parti où on est vraiment au front dans l’arène politique. »
Romain Dubois va garder ses valeurs socialistes durant cette année même s’il veut être le président de tous les Neuchâtelois. « Je resterai le Romain Dubois que j’étais avant et je pense que c’est ça la richesse de notre démocratie. Ce n’est pas que tous les présidents soient les mêmes, dans le même moule. » /sma