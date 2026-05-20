Marcel Neuenschwander tire sa révérence

Une page se tourne à RTN. Après 37 ans de journalisme et de commentaire, Marcel Neuenschwander prend sa retraite ce mercredi. Entré à la radio en 1989, après une formation universitaire en biologie achevée en 1987, il a marqué des générations d’auditeurs par sa passion, sa rigueur et son incroyable culture sportive.
Hockey, football, basket, volley… aucun terrain ne lui a échappé. Passionné de sport au sens large, il a fait vibrer les auditeurs au rythme des plus grands événements, des JO de Sydney en 2000 jusqu’aux exploits de Didier Cuche, dont il a suivi toute la carrière. Il a aussi suivi les épopées européennes de Neuchâtel Xamax et tendu son micro à un certain Roger Federer. Impossible aussi d’oublier le duo mythique qu’il formait avec Jean-Marc Richard, notamment lors de la montée historique du HCC en Ligue A en 1996.
Le 1er mai 2026, à la Maladière, lors du match de Challenge League entre Neuchâtel Xamax contre Aarau, il a livré son dernier commentaire accompagné de Nicolas Bandelier. Un duo qui avait marqué l’antenne le 2 juin 2019 au Brügglifeld lors du miraculeux sauvetage de Neuchâtel Xamax à Aarau lors du match retour des barrages de promotion-relégation.
Le sauvetage de Xamax en 2019
RTN remercie sincèrement Marcel Neuenschwander pour toutes ces années de passion, de professionnalisme et d’émotions partagées. /red