Marcel Neuenschwander tire sa révérence

Hockey, football, basket, volley… aucun terrain ne lui a échappé. Passionné de sport au sens large, il a fait vibrer les auditeurs au rythme des plus grands événements, des JO de Sydney en 2000 jusqu’aux exploits de Didier Cuche, dont il a suivi toute la carrière. Il a aussi suivi les épopées européennes de Neuchâtel Xamax et tendu son micro à un certain Roger Federer. Impossible aussi d’oublier le duo mythique qu’il formait avec Jean-Marc Richard, notamment lors de la montée historique du HCC en Ligue A en 1996.