Fabio Bongiovanni, jeune retraité de la politique

Il a tout juste 40 ans et il a annoncé la semaine dernière qu’il était sur le point de prendre sa retraite politique. Fabio Bongiovanni met fin à son engagement public après vingt ans. Au cours de ces deux décennies, le libéral-radical aura porté de nombreuses casquettes : conseiller général, puis communal, en Ville de Neuchâtel, président du PLRN et député au Grand Conseil, entre autres.

Invité mardi dans la Matinale RTN, l’élu relève qu’il se trouve à présent dans une position inhabituelle dans le paysage politique : « c’est sûr que quand on commence la politique à vingt ans, vingt ans plus tard on termine à un âge où certains démarrent ! » Arrivé à la croisée des chemins, il explique sa décision de prendre ses distances avec son engagement dans le débat public par « un besoin de rééquilibrer [ses] priorités ».

Lorsqu’il évoque les racines de sa carrière politique, il les décrit comme obéissant au départ à une volonté de réaliser des choses très concrètes. « J’ai vite pris conscience que pour faire bouger les choses, il fallait s’investir et les orientations que je voulais donner, je me suis rendu compte que les décisions se prenaient au niveau politique. »

Aujourd’hui, Fabio Bongiovanni dit au revoir à la politique mais pas nécessairement adieu. « J’ai décidé d’arrêter pour l’instant, il n’y a rien de planifié en tête. Par contre dans dix ans, dans quinze ans, peut-être que je souhaiterai recommencer. Ce qui est certain c’est que la politique, c’est une passion et la passion, elle existe toujours. » /sma-jhi