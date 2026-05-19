Bourbaki aux Verrières : une deuxième entité pour honorer un devoir de mémoire

« Modernisé et enrichi » par une Amicale fondée récemment, le musée du restaurant de l’Hôtel de Ville des Verrières dédié à la commémoration de l’accueil des soldats du général Bourbaki en 1871 invite le public à une inauguration ce jeudi à 18 heures.

Depuis 2013, l’Association Bourbaki Les Verrières commémore la première intervention d’envergure de la Croix-Rouge sur le terrain : l’accueil, en février 1871, des près de 90'000 soldats de l’Armée de l’Est introduits sur le territoire suisse, aux Verrières, par le général Bourbaki. Un sentier didactique long de 5 kilomètres permet de retracer l’arrivée dans le village de l’armée en déroute et une vitrine située à l’étage du restaurant de l’Hôtel de Ville met en scène quelques objets d’époque. Une reproduction du panorama du peintre suisse Edouard Castres réalisée par l’Association Bourbaki Les Verrières et dont l’original est exposé à Lucerne, est également visible dans la même salle de ce bâtiment appartenant à la Commune et géré par le restaurant de l’Hôtel de Ville.