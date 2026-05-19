Bourbaki aux Verrières : une deuxième entité pour honorer un devoir de mémoire

Ce jeudi sera inauguré le Musée et Galerie Bourbaki au restaurant de l’Hôtel de Ville des Verrières. Une Amicale a été fondée par le gérant de l’établissement. Elle ajoute des éléments à ceux présentés par l’Association Bourbaki Les Verrières.
« Modernisé et enrichi » par une Amicale fondée récemment, le musée du restaurant de l’Hôtel de Ville des Verrières dédié à la commémoration de l’accueil des soldats du général Bourbaki en 1871 invite le public à une inauguration ce jeudi à 18 heures.
Depuis 2013, l’Association Bourbaki Les Verrières commémore la première intervention d’envergure de la Croix-Rouge sur le terrain : l’accueil, en février 1871, des près de 90'000 soldats de l’Armée de l’Est introduits sur le territoire suisse, aux Verrières, par le général Bourbaki. Un sentier didactique long de 5 kilomètres permet de retracer l’arrivée dans le village de l’armée en déroute et une vitrine située à l’étage du restaurant de l’Hôtel de Ville met en scène quelques objets d’époque. Une reproduction du panorama du peintre suisse Edouard Castres réalisée par l’Association Bourbaki Les Verrières et dont l’original est exposé à Lucerne, est également visible dans la même salle de ce bâtiment appartenant à la Commune et géré par le restaurant de l’Hôtel de Ville.
Dès ce jeudi, le public pourra en plus découvrir d’autres objets ainsi que des vidéos en partie générés par l’intelligence artificielle pour retracer ce pan de l’histoire des Verrières. Ces ajouts à la muséographie originale émanent de l’Amicale Bourbaki, une entité fondée il y a environ une année par Riaz Hussain, gérant du restaurant de l’Hôtel de Ville, dont « le bail stipule que le musée doit demeurer accessible gratuitement à tous les visiteurs », glisse Sloane Studer, membre de l’Amicale.
Bâtiment indissociable des événements de 1871
Composée d’une dizaine de personnes entretenant des liens avec ce pan de l’histoire verrisane, le fondateur de l’Amicale Bourbaki estime qu’il est de son « devoir de mettre en avant ces événements historiques fascinants, indissociables du bâtiment » dont il gère le restaurant et l’hôtel depuis plusieurs années. Un devoir qu’il a commencé à honorer dès 2023 par le biais d’une autre reproduction du Panorama d’Edouard Castres dans la yourte itinérante du restaurant. Il est convaincu de la nécessité de « raconter cette histoire nationale partout dans le pays, tout au long de l’année et pas uniquement au mois de février. » Outre l’inauguration publique du Musée et Galerie Bourbaki, Riaz Hussain prévoit d’installer la yourte dans différentes manifestations à travers la Suisse.
Riaz Hussain : « Je suis touché de faire partie de cette histoire continue. »
Cadre historique rigoureux
De son côté, l’Association Bourbaki Les Verrières estime « entretenir, respectueusement et modestement, un travail de mémoire avec un engagement adapté à ses moyens. » Son président, Christian Mermet, ne voit pas d’un mauvais œil les ambitions de l’Amicale, mais il espère que cette nouvelle entité suive « le cadre historique extrêmement rigoureux » que l’Association Bourbaki Les Verrières s’est donné pour mission de respecter.
Christian Mermet : « Une bande-dessinée va paraître. »
« L’intérêt de notre association réside dans son travail de mémoire des événements de 1871. Nous avons des échanges réguliers avec le Panorama Bourbaki à Lucerne, nous sommes soutenus par différents partenaires institutionnels, y compris les Communes de Val-de-Travers et des Verrières dont des représentants siègent au sein de notre comité, et nous entretenons des liens très fort avec la Confédération et avec la France », précise Christian Mermet, qui glisse que l’association « n’a pas été consultée » lors de la mise en place des nouveaux éléments de muséographie dans la salle du restaurant de l’Hôtel-de-Ville. /aes