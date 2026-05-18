Slamer en forêt pour mieux admirer la nature

La 15e édition de la Fête de la nature démarre ce mercredi un peu partout en Suisse romande ...
Slamer en forêt pour mieux admirer la nature

La 15e édition de la Fête de la nature démarre ce mercredi un peu partout en Suisse romande. Une vingtaine d’activités sont proposées dans le canton de Neuchâtel dont un atelier slam en forêt, au Val-de-Travers.

Roxane Erb propose aux participants de s'imprégner de la nature avant de commencer à rédiger leurs textes. Roxane Erb propose aux participants de s'imprégner de la nature avant de commencer à rédiger leurs textes.

Ouvrir grand les yeux, prendre le temps d’observer ce qui nous entoure et nous émerveiller : la 15e édition de la Fête de la nature se tient un peu partout en Suisse romande dès ce mercredi. Une vingtaine d’activités sont proposées gratuitement dans le canton de Neuchâtel jusqu’à lundi. Elles visent à offrir des expériences pour mieux comprendre la nature et renforcer l’envie de la préserver.

Parcs naturels régionaux, musées, jardins botaniques, mais également petites et grandes associations collaborent avec l’événement. Au Val-de-Travers, le projet éducatif Vert Deux Mains s’y associe par exemple. Sa fondatrice, Roxane Erb, propose un atelier Slam en forêt samedi après-midi à Môtiers, sur inscription. Le rendez-vous est donné à 14h au Parking de la Poëta-Raisse. Après une phase d’imprégnation des lieux par le biais d’une « balade contemplative », les participants seront invités à prendre part à quelques exercices d’écriture avant de produire un texte final qu’il s’agira de slamer. /aes

Reportage en compagnie de Roxane Erb, fondatrice du projet Vert Deux Mains :

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