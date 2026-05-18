« Ma Commune à la Une » : Boudry

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Boudry

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Nicolas Bringolf, journaliste pour Littoral Région, dans « La Matinale ». Nicolas Bringolf, journaliste pour Littoral Région, dans « La Matinale ».

À Boudry, la récente séance du Conseil général a mis en lumière des débats particulièrement animés autour des finances communales et des priorités politiques de la commune. Au cœur des discussions : le refus d’un crédit de 750’000 francs destiné à tester, durant trois ans, une nouvelle ligne de bus reliant les gares de Boudry et Chambrelien. Un projet qui devait notamment permettre à plusieurs centaines d’apprentis du Littoral en formation dans les Montagnes neuchâteloises de réduire considérablement leur temps de trajet. Malgré cet argument social fort, une large majorité des élus a estimé que les garanties financières et l’engagement des communes voisines restaient insuffisants, préférant faire preuve de prudence budgétaire.

Autre dossier sensible : la reprise du local Bolama afin d’y installer un centre de loisirs destiné aux jeunes de la commune. Défendu comme une opportunité rapide et idéalement située, le projet a toutefois suscité de nombreuses interrogations, notamment autour du montant du pas-de-porte et de l’absence d’expertise indépendante. Par une courte majorité, les élus ont choisi de repousser le sujet à une séance ultérieure. Pour Nicolas Bringolf, journaliste à Littoral Région, cette séance illustre une tendance politique marquée à Boudry : celle d’un législatif particulièrement attentif à l’utilisation des deniers publics, dans un contexte où les visions du développement communal et de la maîtrise des dépenses semblent parfois s’opposer frontalement.

« Ma Commune à la Une » revient dans deux semaines avec le Ô, l’hebdo des montagnes, dans « La Matinale », à 8h15. /rde


 

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