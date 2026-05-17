Pari réussi pour la Fête fédérale de musique

Face à une météo capricieuse, seul le concours de musique de parade de samedi soir a dû être annulé en raison de fortes pluies.





Un rassemblement qui séduit au-delà des frontières suisses

Le Festival est considéré comme l'un des rassemblements de musique amateur les plus importants d'Europe. Une soixantaine d'événements musicaux gratuits ont été proposés au public.