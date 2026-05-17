Pari réussi pour la Fête fédérale de musique

Succès populaire pour la Fête fédérale de musique à Bienne. La météo capricieuse n’a pas démoralisé les amateurs de musique à vent qui ont afflué en masse durant les quatre jours de festivités. Lors de la dernière journée dimanche, le comité d'organisation s'est justement dit impressionné par l'affluence du public. Les 100'000 visiteurs attendus initialement, étaient probablement bien plus nombreux, selon la présidente du comité d’organisation Nadja Günthör : « C’est énorme comme les gens et les sociétés sont heureux ».
Nadja Günthör : « J’ai l’impression qu’il y a eu plus que 100'000 personnes, mais je ne peux pas vous dire exactement. »
Face à une météo capricieuse, seul le concours de musique de parade de samedi soir a dû être annulé en raison de fortes pluies.
Un rassemblement qui séduit au-delà des frontières suisses
Le Festival est considéré comme l'un des rassemblements de musique amateur les plus importants d'Europe. Une soixantaine d'événements musicaux gratuits ont été proposés au public.
Écoutez notre reportage à Bienne:
Du côté du classement : sur les sept groupes en lice dans la catégorie reine « Brass Band Excellence », les Valaisans ont fait main basse sur les six premiers rangs. L'Ancienne Cécilia de Chermignon a remporté la palme. Dans la première catégorie harmonie : la Stadtmusik Biel se classe 2e du classement avec un peu plus de 184 points, juste après l’harmonie municipale de Sion. Les Valaisans sont premiers du classement avec presque 193 points.
À noter que la 36e Fête fédérale de musique se tiendra en 2031 dans la vallée du Rhin saint-galloise. /mbe