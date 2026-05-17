Moins d’accidents de travail mortels

On meurt de moins en moins dans le contexte professionnel en Suisse. En une génération, le ...
Moins d’accidents de travail mortels

On meurt de moins en moins dans le contexte professionnel en Suisse. En une génération, le risque d’accidents de travail mortels a été divisé par cinq dans le pays. C’est ce que montrent les chiffres de la Suva.

La lutte contre les accidents au travail s'est professionnalisée en Suisse. (Photo : Wirz Fotograf - Jonathan Heyer). La lutte contre les accidents au travail s'est professionnalisée en Suisse. (Photo : Wirz Fotograf - Jonathan Heyer).

Les Suisses courent moins de risques qu’autrefois sur leur place de travail. C’est ce qui ressort des statistiques officielles de la Suva. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a profité de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé du travail cette semaine pour se pencher sur cette évolution.

C’est en particulier en ce qui concerne le nombre d’accidents mortels que tout a changé. Depuis les années 1980, comme le montrent les statistiques officielles, le risque de mourir sur son lieu de travail a diminué de 80% en Suisse.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : pendant la période située entre 1986 et 1990, en moyenne, les accidents professionnels ont coûté la vie à 207 personnes par année. À titre de comparaison, entre 2020 et 2024, ce nombre a chuté à 64. Pourtant, en parallèle, la population a augmenté, comme, bien sûr, le nombre de personnes actives.


Les accidents professionnels en recul

Un autre chiffre est peut-être encore plus parlant. Si on compare les mêmes périodes, le risque d’accidents professionnels mortels est passé de 6,7 pour 100'000 travailleurs à plein temps à 1,8. En une génération, il a donc été divisé par cinq.

Les données de la Suva montrent d’ailleurs un recul constant du nombre d’accidents professionnels ces dernières années, qu’ils soient mortels ou non.

Les raisons de cette évolution sont multiples, à en croire les spécialistes de la Caisse. Le nombre de postes à risque d’accidents élevés a reculé, notamment grâce à l’automatisation, la sécurité au travail s’est renforcée et professionnalisée et les efforts en matière de prévention se sont intensifiés.

L’année dernière, les accidents professionnels ne représentaient qu’à peine plus d’un tiers des cas répertoriés par la Suva. Le reste des accidents se produisent pendant les loisirs. /comm-jhi


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