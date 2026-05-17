Moins d’accidents de travail mortels

Les Suisses courent moins de risques qu’autrefois sur leur place de travail. C’est ce qui ressort des statistiques officielles de la Suva. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a profité de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé du travail cette semaine pour se pencher sur cette évolution.

C’est en particulier en ce qui concerne le nombre d’accidents mortels que tout a changé. Depuis les années 1980, comme le montrent les statistiques officielles, le risque de mourir sur son lieu de travail a diminué de 80% en Suisse.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : pendant la période située entre 1986 et 1990, en moyenne, les accidents professionnels ont coûté la vie à 207 personnes par année. À titre de comparaison, entre 2020 et 2024, ce nombre a chuté à 64. Pourtant, en parallèle, la population a augmenté, comme, bien sûr, le nombre de personnes actives.