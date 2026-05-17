Comment Köniz a développé son réseau cyclable

Köniz a récemment terminé à la première place du Prix Vélo Villes 2026, dans la même catégorie que Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. La commune bernoise a consacré une attention particulière au développement du vélo sur son territoire.
Les aménagements destinés aux cyclistes peuvent encore être améliorés en Suisse, particulièrement en Suisse romande. C’est ce qui ressort du dernier rapport de Pro Vélo, qui vient de communiquer les résultats au niveau national dans le cadre de son Prix Vélo Villes 2026. Dans la catégorie « villes moyennes », Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds se classent toutes les deux 14e, avec une note de 3,7 sur 6. Et c’est la commune bernoise de Köniz qui termine au premier rang, avec une note de 4,3.
Le développement du réseau cyclable à Köniz
Cette ville de 40'000 habitants possède déjà un vaste réseau cyclable et de nombreux projets sont en cours. Le programme « Fuss Velo Köniz », en place depuis 2019, permet aussi de maintenir le développement. Ce dernier a d’ailleurs été reconduit par le législatif communal jusqu’en 2029, un soutien politique important pour Dominic Amacher, conseiller municipal de Köniz en charge des transports. Ce programme a permis la mise en place de plusieurs mesures, « par exemple des pompes à vélos publiques depuis 2022, des cours de vélos électriques pour les aînés, sans oublier les enfants. A Köniz, ils doivent pouvoir aller à l’école à vélo. » La Commune de 40'000 habitants met d’ailleurs aussi la sécurité au centre de ses observations.
Dominic Amacher : « La plupart des retours de la population sont positifs, surtout lors de projets concrets. »
Pour développer son réseau cyclable Köniz a eu besoin de temps, précise encore Dominic Amacher. « Nous devons toujours analyser pour trouver la bonne solution à chaque endroit. Et ça prend des années, ça demande aussi du courage, de la détermination et un planning ». L’investissement financier a aussi joué un rôle. Le programme de promotion « Fuss Velo Köniz », est par exemple doté d’un million de franc, réparti sur une période allant de 4 à 5 ans. Et comme le rappelle le conseiller municipal, investir dans le réseau cyclable permet de décharger le réseau routier, où des travaux auraient des coûts plus importants.
« C’est évidemment un long chemin, et on doit surtout faire le suivi, pour voir quelle solution convient à quelle rue. »
Une des clés du succès, c’est aussi d’avoir une personne ou une équipe en charge de la gestion du projet, selon Dominic Amacher. « Avoir une personne ou une équipe, qui peut se pencher sur les questions, c’est une bonne solution afin de garantir le dialogue », explique-t-il. Cela permet aussi de collaborer plus facilement avec tous les acteurs et de garder le dialogue ouvert.
« Je pense que c’est important que la population sache pourquoi nous travaillons. »
Dominic Amacher estime encore que les retours de la population de cette ville voisine de Berne sont globalement positifs. Mais qu’il est parfois important d’expliquer exactement pourquoi et comment les décisions sont prises pour développer le vélo à Köniz. /swe