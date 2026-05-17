Comment Köniz a développé son réseau cyclable

Les aménagements destinés aux cyclistes peuvent encore être améliorés en Suisse, particulièrement en Suisse romande. C’est ce qui ressort du dernier rapport de Pro Vélo, qui vient de communiquer les résultats au niveau national dans le cadre de son Prix Vélo Villes 2026. Dans la catégorie « villes moyennes », Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds se classent toutes les deux 14e, avec une note de 3,7 sur 6. Et c’est la commune bernoise de Köniz qui termine au premier rang, avec une note de 4,3.





Le développement du réseau cyclable à Köniz

Cette ville de 40'000 habitants possède déjà un vaste réseau cyclable et de nombreux projets sont en cours. Le programme « Fuss Velo Köniz », en place depuis 2019, permet aussi de maintenir le développement. Ce dernier a d’ailleurs été reconduit par le législatif communal jusqu’en 2029, un soutien politique important pour Dominic Amacher, conseiller municipal de Köniz en charge des transports. Ce programme a permis la mise en place de plusieurs mesures, « par exemple des pompes à vélos publiques depuis 2022, des cours de vélos électriques pour les aînés, sans oublier les enfants. A Köniz, ils doivent pouvoir aller à l’école à vélo. » La Commune de 40'000 habitants met d’ailleurs aussi la sécurité au centre de ses observations.