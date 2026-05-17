Coffrane sauvé, le FCC doit patienter

Le FC Coffrane a assuré son maintien en 1re Ligue de football dimanche en dominant le CS Chênois ...
Coffrane sauvé, le FCC doit patienter

Le FC Coffrane a assuré son maintien en 1re Ligue de football dimanche en dominant le CS Chênois 3-1. En revanche, le FC La Chaux-de-Fonds devra encore se battre pour sauver sa place après sa défaite 4-3 face au FC La Sarraz-Eclépens.

Le FC Coffrane peut laisser éclater sa joie. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le FC Coffrane peut laisser éclater sa joie. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Le FC Coffrane jouera encore en 1re Ligue de football la saison prochaine. En s’imposant 3-1 face au CS Chênois dimanche après-midi, le club vaudruzien a assuré son maintien dans cette catégorie de jeu. Il remonte au 9e rang, conserve six points d’avance sur le premier non relégable à deux journées de la fin du championnat et affiche une bien meilleure différence de buts. Face au troisième du classement, Coffrane a fait la différence en première mi-temps grâce à des réussites de Jordi Nsiala, Nicola Colaci et Dany Cattin.


Le FCC se saborde

De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds a manqué une belle occasion d’assurer son maintien. Opposés au premier non relégable, le FC La Sarraz-Eclépens, les « jaune et bleu » se sont inclinés 4-3. Et pourtant, les joueurs de La Charrière ont mené 2-0, puis 3-1 dans cette partie avant de se faire rejoindre puis d’encaisser l’ultime réussite adverse sur penalty au bout du temps additionnel.

Avec cette défaite, le FC La Chaux-de-Fonds est encore loin d’être sorti d’affaire. Le FCC voit le FC La Sarraz-Eclépens revenir à seulement deux points, alors qu’il en reste encore six en jeu. De plus, le calendrier n’aide pas les « jaune et bleu » qui devront aller chercher leur maintien face au leader, Servette M-21, et à son dauphin, le FC Amical Saint-Prex. /gjo


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