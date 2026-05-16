Continuer à faire vivre la musique de fanfare à travers le temps

En pleine Fête fédérale de musique à Bienne, une conférence spéciale s’adresse aux musiciens qui y participent. Ils sont invités à améliorer la communication pour leur société musicale.
La Fête fédérale de musique se poursuit à Bienne. La 35e édition a débuté jeudi et se termine dimanche, elle devrait recevoir la venue totale de 25'000 musiciens répartis dans 532 sociétés. Ce qui en fait la plus grande manifestation musicale de Suisse.
Comment la musique des fanfares peut-elle rester attrayante ? C'est le sujet de la conférence qui se tient ce samedi après-midi à la Bibliothèque de la ville de Bienne à l'occasion de le Fête fédérale de musique. L’événement, principalement destiné aux musiciens, les invite à améliorer leur communication. Les fanfares peuvent mettre différentes choses en place pour continuer à séduire le public et attirer la relève. Il s’agit par exemple de communiquer par le biais des réseaux sociaux et d’avant tout définir son public cible.
Charlotte Garbani, de l'association biennoise CULTURL, coanime la conférence :
Pour évoquer la popularité des fanfares, rien de mieux que de poser la question aux principaux concernés, qu'ils fassent partie d'une fanfare ou qu'ils soient juste mélomanes. Et les résultats sont mitigés, selon les personnes intérrogées.
Ecoutez notre micro-trottoir:
Concernant les résultats, notamment pour la catégorie Excellence : ce sont les Brass Band valaisans qui occupent les places du podium. L’ancienne Cécilia de Chermignon s’est largement imposée avec un total de 193 points, suivi de la Concordia de Vétroz et de la Contheysanne de Conthey, qui ont respectivement 186 et 185 points. Les sociétés qui se produisent en Harmonie, catégorie Excellence, sont en lice ce samedi et ce dimanche. La Fête fédérale de musique se termine justement dimanche à Bienne. Les organisateurs attendent environ 200'000 visiteurs. /mbe