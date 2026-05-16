À la découverte de l’improvisation

L’improvisation a posé ses valises au théâtre Tais-toi à Neuchâtel. Au programme ce samedi ...
À la découverte de l’improvisation

L’improvisation a posé ses valises au théâtre Tais-toi à Neuchâtel. Au programme ce samedi, une initiation, afin de découvrir les bases et certaines techniques. Juan-Sebastien et Alexandre Bramaz ont animé ce cours.

Le groupe ayant participé à l'initiation à l'improvisation, accompagné des deux professeurs, Juan-Sebastien Rial et Alexandre Bramaz. Le groupe ayant participé à l'initiation à l'improvisation, accompagné des deux professeurs, Juan-Sebastien Rial et Alexandre Bramaz.

En marge de la première édition du Festival d'improvisation de Neuchâtel qui se tient depuis jeudi et jusqu'à dimanche, un cours de découverte s'est tenu lieu samedi après-midi. C'est le théâtre Tais-toi qui a accueilli cette initiation. Elle a été menée par le directeur du théâtre, Juan-Sebastien Rial et Alexandre Bramaz, professeur d’improvisation en formation. Le cours était ouvert à toutes les personnes âgées dès 20 ans, et surtout à tous les niveaux. Le but était de faire découvrir les bases. « Ça démarre par beaucoup de lâcher-prise et ensuite on leur donne de la technique d’improvisation », explique le directeur du théâtre Tais-toi.

Juan-Sebastien Rial : « On essaye de leur donner le goût de s’amuser. »

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Cette passion de l’improvisation est présente depuis longtemps chez le directeur du théâtre Tais-toi. C’est pourquoi, en 2011, il a décidé de monter l’association Impro Suisse avec Maxime Dufresne, afin de faire connaître un peu plus l’improvisation et pour partager sa passion. « C’est un peu rendre la pareille de ce que j’ai reçu. »

Juan-Sebastien Rial : « C’est aussi pour remercier l’improvisation de ce qu’elle m’a apportée. »

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Participante du cours, c’était la première fois que Coralie s'essayait à l’improvisation. Ayant déjà fait du théâtre plus jeune, elle a remarqué une différence notable entre les deux. « C’est bien de se tromper en improvisation, l’erreur est intéressante », détaille Coralie.

Coralie : « L’erreur, on en rigole. »

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Des spectacles d’improvisation sont au programme toute la nuit de samedi à dimanche au théâtre Tais-toi à Neuchâtel. /lmo


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