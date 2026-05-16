À la découverte de l’improvisation

En marge de la première édition du Festival d'improvisation de Neuchâtel qui se tient depuis jeudi et jusqu'à dimanche, un cours de découverte s'est tenu lieu samedi après-midi. C'est le théâtre Tais-toi qui a accueilli cette initiation. Elle a été menée par le directeur du théâtre, Juan-Sebastien Rial et Alexandre Bramaz, professeur d’improvisation en formation. Le cours était ouvert à toutes les personnes âgées dès 20 ans, et surtout à tous les niveaux. Le but était de faire découvrir les bases. « Ça démarre par beaucoup de lâcher-prise et ensuite on leur donne de la technique d’improvisation », explique le directeur du théâtre Tais-toi.