L’aube d’une nouvelle saison au Grand-Cachot

Le vernissage, dimanche à 15h30 sera l’occasion d’écouter le Duo des Eaux Vives dans des œuvres de Tchaïkovski, Rachmaninov et Brahms, avant de lever son verre pour l’apéritif.

Deux évènements, des ateliers avec Adriana Ioset, sont prévus durant le temps que durera l’exposition. Celle-ci s’achèvera le 28 juin.





Place au fantastique

Entre le 9 août et le 27 septembre, les murs du Grand-Cachot-de-Vent accueilleront une exposition autour de l’imaginaire fantastique. Elle regroupera plus de 10 artistes en collaboration avec la Tour du Fantastique de Neuchâtel. Cette période sera aussi l’occasion d’assister à un atelier d’écriture et à une initiation au jeu de rôle.

Entre ces deux expositions, alors que le Grand-Cachot sera en train de faire peau neuve, le public sera convié à deux évènements particuliers. Une soirée patrimoniale au cours de laquelle des conteuses raconteront des légendes et des histoires de la région. À cette occasion, la cheminée de la ferme sera allumée notamment pour confectionner des sèches au beurre.

Une soirée projection au cours de laquelle l’association Jayel Films présentera sa production « The Caroline Hills », un film d’horreur fantastique tourné au Val-de-Travers.

Cette saison 2026 est la première de Mathieu Gremaud. Il a pris ses fonctions de commissaire des expositions l’automne dernier. S’il veut avant tout mettre les artistes en lumière, il apportera aussi une touche plus personnelle au Grand-Cachot.