L’aube d’une nouvelle saison au Grand-Cachot

Un nouveau curateur des expositions pour le Grand-Cachot-de-Vent. Mathieu Gremaud a pris ses ...
L’aube d’une nouvelle saison au Grand-Cachot

Un nouveau curateur des expositions pour le Grand-Cachot-de-Vent. Mathieu Gremaud a pris ses fonctions à l’automne dernier. Il vernit ce dimanche sa première exposition. On y admirera des matériaux bruts travaillés par trois artistes.

Aline Schumacher-Oud'art, Alexa Vincze et Adriana Ioset entourent Mathieu Gremaud, le nouveau commissaire des expositions du Grand-Cachot-de-Vent. Aline Schumacher-Oud'art, Alexa Vincze et Adriana Ioset entourent Mathieu Gremaud, le nouveau commissaire des expositions du Grand-Cachot-de-Vent.

La matière brute et les imaginaires fantastiques. C’est de ça que sera faite la nouvelle saison de la Ferme du Grand-Cachot-de-Vent. Elle démarre le dimanche 17 mai avec trois artistes qui travaillent les métaux, le bois ou la terre.

On découvrira ses paysages à la limite du figuratif d’Adriana Ioset, les créations aux formes féminines nées de bois flotté, les bronzes et la terre cuite d’Aline Schumacher-Oud’art et les dames élégantes inspirées des sculptures en céramique de la dynastie Tang d’Alexa Vincze.

Mathieu Gremaud, commissaire des expositions : « Elles vont parler de la matière brute, des différentes façons dont elle évolue, comment elle impose aussi les formes. »

Ecouter le son

Le vernissage, dimanche à 15h30 sera l’occasion d’écouter le Duo des Eaux Vives dans des œuvres de Tchaïkovski, Rachmaninov et Brahms, avant de lever son verre pour l’apéritif.

Deux évènements, des ateliers avec Adriana Ioset, sont prévus durant le temps que durera l’exposition. Celle-ci s’achèvera le 28 juin.


Place au fantastique

Entre le 9 août et le 27 septembre, les murs du Grand-Cachot-de-Vent accueilleront une exposition autour de l’imaginaire fantastique. Elle regroupera plus de 10 artistes en collaboration avec la Tour du Fantastique de Neuchâtel. Cette période sera aussi l’occasion d’assister à un atelier d’écriture et à une initiation au jeu de rôle.

Entre ces deux expositions, alors que le Grand-Cachot sera en train de faire peau neuve, le public sera convié à deux évènements particuliers. Une soirée patrimoniale au cours de laquelle des conteuses raconteront des légendes et des histoires de la région. À cette occasion, la cheminée de la ferme sera allumée notamment pour confectionner des sèches au beurre.

Une soirée projection au cours de laquelle l’association Jayel Films présentera sa production « The Caroline Hills », un film d’horreur fantastique tourné au Val-de-Travers.

Cette saison 2026 est la première de Mathieu Gremaud. Il a pris ses fonctions de commissaire des expositions l’automne dernier. S’il veut avant tout mettre les artistes en lumière, il apportera aussi une touche plus personnelle au Grand-Cachot.

« J’ai envie de mettre en avant des univers et des styles qui n’ont pas encore été exposés au Grand-Cachot. »

Ecouter le son

À la mi-saison, le public pourra aussi découvrir des œuvres issues des collections de la fondation du Grand-Cachot-de-Vent. /cwi


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