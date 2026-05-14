Voilà plus de dix ans que Midnight fait bouger les jeunes de la région

L’espace de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans dans les salles de sport les samedis soir répond à un réel besoin dans les cinq communes qui le propose. Si les garçons sont majoritaires, des réflexions sont en cours pour fidéliser davantage les filles.
Faire du sport, « chiller », dans une salle de gym, le tout encadré par des coachs. C’est le principe de Midnight qui a été lancé en 1999 en Suisse. Ce programme est destiné aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Le concept : des salles de sport ouvertes le samedi soir dès l’automne et jusqu’au début du printemps qui offrent un lieu de rencontre sans alcool ni tabac.
Le projet est désormais implanté depuis plus de dix ans dans différentes communes du canton : au Locle, Boudry, Milvignes, Laténa et Neuchâtel. « Il répond à un réel besoin. Cette saison, 932 jeunes y ont participé, 628 garçons pour 303 filles. Le meilleur taux de participation se trouve à Laténa avec 40 à 45 jeunes par évènement », précise Virginie Carraux, coordinatrice pour la Fondation IdéeSport qui propose le programme aux communes. « Il a évolué à travers le temps, dans les besoins, l’âge des participants. Midnight, c’est davantage un lieu de rencontre et plus uniquement axé sur le sport. »
Virginie Carraux : « On a toujours une participation moyenne de plus de 30 jeunes par évènement. »
Les filles sont donc moins présentes. « Oui, elles ont un peu plus de peine à s’approprier ces espaces. C’est un challenge que l’on vit à l’échelle nationale. On essaie qu’elles se retrouvent un peu plus dans ce projet en séparant la salle, par exemple », explique Virginie Carraux.
Rôle clé du personnel encadrant
Les jeunes sont encadrés durant ces soirées par des personnes formées. « Il y a trois catégories de coachs : les juniorcoaches qui ont entre 13 et 17 ans, des seniorcoaches qui sont de jeunes adultes et enfin des chefs de projet. Des adultes qui vont encadrer et avoir la responsabilité globale de la soirée », souligne la coordinatrice pour la Fondation IdéeSport.
« On sent un réel sentiment d’appartenance au projet. »
Chaque Midnight noue des collaborations avec des clubs sportifs locaux. Il y également un partenariat avec « Appel d’Air », le programme de sensibilisation à la santé mentale, qui passe lors des soirées pour venir parler aux jeunes. « Le Canton de Neuchâtel apporte aussi un gros soutien » tient à relever Virginie Carraux.
Des programmes déclinés pour les plus jeunes
Au fil des années, la Fondation IdéeSport a diversifié son offre auprès des communes. Le projet OpenSunday, en place au Locle, est réservé aux enfants de 6 à 12 ans les dimanches après-midi, selon le même concept que Midnight. « On propose aussi le MiniMove pour les enfants de 0 à 4 ans avec une présence des parents. Plusieurs parcours sont mis sur pied afin de développer la motricité et les premiers mouvements », précise Virginie Carraux.
« On aimerait beaucoup mettre en place le projet MiniMove dans une nouvelle commune du canton de Neuchâtel. »
Les différents programmes proposés par la Fondation IdéeSport sont gratuits pour ceux qui y prennent part et la participation ne requiert pas d’inscription. /jpp