Voilà plus de dix ans que Midnight fait bouger les jeunes de la région

Faire du sport, « chiller », dans une salle de gym, le tout encadré par des coachs. C’est le principe de Midnight qui a été lancé en 1999 en Suisse. Ce programme est destiné aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Le concept : des salles de sport ouvertes le samedi soir dès l’automne et jusqu’au début du printemps qui offrent un lieu de rencontre sans alcool ni tabac.

Le projet est désormais implanté depuis plus de dix ans dans différentes communes du canton : au Locle, Boudry, Milvignes, Laténa et Neuchâtel. « Il répond à un réel besoin. Cette saison, 932 jeunes y ont participé, 628 garçons pour 303 filles. Le meilleur taux de participation se trouve à Laténa avec 40 à 45 jeunes par évènement », précise Virginie Carraux, coordinatrice pour la Fondation IdéeSport qui propose le programme aux communes. « Il a évolué à travers le temps, dans les besoins, l’âge des participants. Midnight, c’est davantage un lieu de rencontre et plus uniquement axé sur le sport. »