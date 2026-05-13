Le Locle dans le noir

Pour la deuxième année consécutive, les comptes du Locle sont bénéficiaires. L’exercice 2025 se clôt sur un excédent de revenus de 500'000 francs alors que le budget prévoyait une perte de 1,4 million.
Ce bon résultat est à mettre notamment sur le compte de recettes fiscales en hausse. Cela concerne tant les personnes physiques que les entreprises. Le Conseil communal prévient toutefois qu’une partie de ces recettes proviennent d’encaissements liés à des années antérieures et ne devraient par conséquent pas se reproduire.
Anthony von Allmen : « C’est une satisfaction, mais on regarde aussi l’avenir de manière humble. »
Les comptes 2025 montrent également que les impayés d’impôts sont en augmentation, ce qui traduit une paupérisation de la population. Un phénomène qui n’est pas propre au Locle, constate le Conseil communal.
Du côté des charges, celles en personne et les biens-services et marchandises sont aussi à la hausse. « Des postes supplémentaires ont été ouverts pour soulager l’administration », explique le conseiller communal en charge des finances Anthony von Allmen. La facture sociale pèse également plus lourd. Le Conseil communal a encore constitué une provision de 500'000 francs liée à un prêt consenti pour l’hôtel historique de la Fleur de Lis qui a fait faillite à la fin de l’année dernière.
On notera encore qu’en 2025, seuls 55% des investissements prévus ont été réalisés. Plusieurs gros projets ont pris du retard. Anthony von Allmen cite par exemple la STEP ou la piscine du Communal. Parallèlement, le patrimoine financier a perdu de sa valeur et demandera de gros investissement ces prochaines années. « Une stratégie immobilière va se dessiner ces prochaines années », rassure Anthony von Allmen. Il prévient que « les investissements à venir se chiffreront en dizaines de millions ».
« Il y a une planification un peu plus fine qui va devoir être mise en place ces prochaines années. »
Finalement, la dette du Locle est en légère augmentation à 146,4 millions de francs. Quant à la fortune, elle reste solide à plus de 70 millions. Enfin, la réserve de politique conjoncturelle s’élève à 10 millions. Le Conseil communal évoque ainsi « des bases financières robustes ».
Le Conseil général se penchera sur les comptes 2025 du Locle lors de sa séance du 24 juin. /cwi