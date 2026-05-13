Le Locle dans le noir

Les comptes 2025 montrent également que les impayés d’impôts sont en augmentation, ce qui traduit une paupérisation de la population. Un phénomène qui n’est pas propre au Locle, constate le Conseil communal.

Du côté des charges, celles en personne et les biens-services et marchandises sont aussi à la hausse. « Des postes supplémentaires ont été ouverts pour soulager l’administration », explique le conseiller communal en charge des finances Anthony von Allmen. La facture sociale pèse également plus lourd. Le Conseil communal a encore constitué une provision de 500'000 francs liée à un prêt consenti pour l’hôtel historique de la Fleur de Lis qui a fait faillite à la fin de l’année dernière.

On notera encore qu’en 2025, seuls 55% des investissements prévus ont été réalisés. Plusieurs gros projets ont pris du retard. Anthony von Allmen cite par exemple la STEP ou la piscine du Communal. Parallèlement, le patrimoine financier a perdu de sa valeur et demandera de gros investissement ces prochaines années. « Une stratégie immobilière va se dessiner ces prochaines années », rassure Anthony von Allmen. Il prévient que « les investissements à venir se chiffreront en dizaines de millions ».