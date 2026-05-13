« Faites-nous rire » : La grande frayeur d’Aude Bourrier

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.
« Faites-nous rire » : La grande frayeur d’Aude Bourrier

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.

Ne vous fiez pas à l’air malicieux d’Aude Bourrier dans « La Matinale ». Ne vous fiez pas à l’air malicieux d’Aude Bourrier dans « La Matinale ».

Un instant d’inattention, un bruit sourd, et soudain le cœur qui s’arrête. Cette semaine, Aude Bourrier a raconté avec son humour bien à elle la plus grosse frayeur de sa vie : la chute de son fils de 4 ans depuis un toit. Bon un toit d’une cabane de place de jeux. Mais quand même. Une chronique où le rire avance prudemment derrière une vraie peur de parent. Car derrière les blagues et l’autodérision, il y a cette réalité que beaucoup de familles connaissent : avec un enfant, le danger semble parfois surgir exactement là où on ne l’attendait pas. Selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), plusieurs dizaines de milliers d’enfants sont victimes d’accidents domestiques chaque année en Suisse, les chutes restant de loin les plus fréquentes chez les plus petits.

Mais fidèle à son style, notre humoriste transforme ce moment de panique en récit presque universel : celui de tous les parents qui oscillent entre vigilance maximale et impossibilité de tout contrôler. Parce qu’un enfant de 4 ans possède une énergie proche d’un cascadeur sous caféine et une capacité fascinante à grimper partout sauf là où c’est autorisé. Avec humour, Aude Bourrier nous rappelle surtout cette vérité peu avouable de la parentalité : on passe son temps à imaginer le pire… jusqu’au jour où quelque chose arrive vraiment. Et là, entre montée d’adrénaline, culpabilité et immense soulagement, on découvre surtout à quel point aimer quelqu’un peut donner des sueurs froides.

La semaine prochaine, c’est Eric Constantin qui prend place dans « Faites-nous rire ». Rendez-vous mercredi, à 7h45, dans « La Matinale ». /rde


 

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