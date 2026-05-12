Les actionnaires de Swatch rejettent la candidature de Steven Wood

L’Américain Steven Wood, candidat au conseil d’administration de Swatch Group pour représenter ...
Les actionnaires de Swatch rejettent la candidature de Steven Wood

L’Américain Steven Wood, candidat au conseil d’administration du Swatch Group pour représenter les actionnaires au porteur, a été écarté une nouvelle fois mardi lors de l’assemblée générale.

La candidature de Steven Wood a été rejetée par 79,6 % des voix, tandis que 19,2 % des actionnaires l’ont soutenue. La candidature de Steven Wood a été rejetée par 79,6 % des voix, tandis que 19,2 % des actionnaires l’ont soutenue.

Deuxième tentative et deuxième échec pour Steven Wood. L’Américain n’a pas été élu au conseil d’administration du Swatch Group aujourd’hui. Sa candidature a été balayée lors de l’assemblée générale. Il visait le siège réservé pour un représentant des actionnaires au porteur. 

Le vote a été sans appel. Steven Wood a fait l’unanimité contre lui, 79,6% d’avis défavorables, soit, à 0,4 point près, le même taux que l’an dernier. Sa candidature était à nouveau proposée par le fonds américain Greenwood Capital qui détient un demi pourcent du capital-actions du Swatch Group. La firme américaine estimait que son candidat apporterait le point de vue d’un actionnaire indépendant, même s’il ne dispose pas d’une expérience pertinente dans le secteur horloger. Pour elle, le conseil d'administration en a besoin pour contrebalancer l'influence de la famille fondatrice, les Hayek. Une famille dont sont issus quatre des sept membres du conseil d’administration. Pour Greenwood Capital, il s’agit d’une contradiction du principe de répartition du pouvoir entre direction et surveillance. Ces arguments ont été balayé par la direction du groupe. Elle a notamment pointé le fait que Steven Wood n'avait aucun lien avec la Suisse et que ce type d'actionnaires était déjà représenté au sein de l'organe de surveillance.

Jean-Pierre Roth reste ainsi le représentant des actionnaires au porteur dans le conseil d’administration du Swatch Group. L’ancien conseiller d’Etat bernois Andreas Rickenbacher fait son entrée comme nouveau membre. /msc


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