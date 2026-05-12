La rue de la Côte, à Colombier, passe à 30 km/h

C’était une mesure de sécurité attendue. La rue de la Côte, à Colombier, sera désormais limitée à 30 km/h. La Commune de Milvignes annonce cette modification dans un communiqué, paru ce mardi. Elle précise que cette révision de la limitation de vitesse fait suite à de nombreuses demandes des riverains, ainsi qu’à différents échanges avec les services cantonaux.

Les autorités espèrent résoudre deux problèmes d’un seul coup : des vitesses excessives mesurées sur un axe résidentiel, de même que le passage quotidien de près de 90 enfants sur un tronçon à forte circulation. En effet, la rue de la Côte permet de rejoindre les Collèges des Vernes, des Mûriers et Cescole. En 2023, les mesures de trafic et de vitesse enregistrent près de 2000 véhicules par jour sur l’intégralité de la rue. Par ailleurs, selon le communiqué, « 42 à 60% des automobilistes, selon le sens de circulation, dépassent la vitesse autorisée de 50 km/h ».





Des mesures physiques

La Commune de Milvignes précise que l’instauration de la zone 30 km/h ne sera pas la seule modification apportée. Afin d’être certaine des effets de la modification, elle prévoit également des priorités de droite, des rétrécissements alternés, cassant la perception de ligne droite, ainsi qu’un aménagement de la voie centrale banalisée. Elle rappelle, en outre, que l’axe principal reliant Auvernier et Colombier se situe sur l’allée du Port, en tant que route cantonale, et non la rue de la Côte, qui est une rue communale.

Les travaux de réaménagement se sont déroulés depuis fin avril et sont actuellement terminés. Une signalisation annonçant le changement du régime de priorité au carrefour des rues de la Côte et St-Etienne sera maintenue pendant quelques semaines pour que les usagers s’habituent au nouvel aménagement. Les autorités appellent, enfin, toute personne amenée à emprunter cette rue « à la prudence et à la bienveillance ». /comm-bla